Ce s-a întâmplat cu sex tape-ul dintre Kim Kardashian și Ray J. Decizia a fost în sfârșit dezvăluită publicului

Potrivit TMZ, Kim Kardashian, mama ei, Kris Jenner, și Ray J au semnat în 2023 un document intitulat „Acord de soluționare confidențial și eliberare generală reciprocă”. Înțelepciunea acordului stabilește că toate părțile implicate renunță la orice pretenții legale, litigiile, cauzele de acțiune sau pierderile legate de înregistrarea video.

Documentul prevede, de asemenea, că niciuna dintre părți nu trebuie să discrediteze sau să pună la îndoială reputația sau integritatea celeilalte, iar Ray J s-a angajat să nu îi urmărească în justiție pe Disney sau Hulu în legătură cu disputa lor. TMZ a raportat că artistul a primit 6 milioane de dolari pentru a semna acordul în aprilie 2023.

Controverse recente și procese

În octombrie 2025, Kim și Kris Jenner l-au dat în judecată pe Ray J pentru comentarii făcute într-un documentar legat de Sean „Diddy” Combs. Artistul a susținut că ar fi potrivit să fie intentate acuzații de racket împotriva familiei Kardashian, afirmând ulterior în direct că procesul federal RICO împotriva lui Kim și Kris va fi „nebunesc”.

Kim a declarat că aceste acuzații „false” i-au afectat bunăstarea și reputația, iar Kris a descris afirmațiile drept „extrem de jignitoare”, subliniind trauma provocată de expunerea publică a fiicei sale.

Ulterior, Ray J a intentat un contraproces, acuzând-o pe Kim și pe Kris că au încălcat acordul inițial, discutând despre caseta sexuală într-un episod al serialului The Kardashians de pe Hulu.

Dispute despre încălcarea acordului

Potrivit lui Ray J, Kim și Kris l-au contactat pentru a semna acordul care interzicea discutarea sex tape-ului. Artistul susține că, doar o lună mai târziu, această clauză a fost încălcată, când subiectul a fost abordat în emisiunea lor reality. Incidentul a stârnit chiar emoții în familie: Kim ar fi izbucnit în lacrimi după ce un meme „inadecvat” legat de casetă a apărut pe iPad-ul fiului ei, Saint, în timp ce acesta se juca Roblox.

O dispută veche, un subiect mereu public

Kim Kardashian și Ray J au avut o relație între 2003 și 2006, iar sex tape-ul lor a devenit public în martie 2007, la un an după despărțirea lor. De atunci, înregistrarea a fost în centrul mai multor procese și dispute mediatice. Acordul semnat în 2023 pare să fie cel mai recent pas pentru a închide această controversă de aproape două decenii.

Reprezentanții lui Kim și Ray J au fost contactați de LADbible pentru comentarii suplimentare, fără a oferi momentan răspunsuri publice.