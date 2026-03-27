DCNews Stiri Ce s-a întâmplat cu sex tape-ul dintre Kim Kardashian și Ray J. Decizia a fost în sfârșit dezvăluită publicului
Data actualizării: 20:21 27 Mar 2026 | Data publicării: 20:19 27 Mar 2026

Autor: Darius Mureșan

După aproape două decenii de controverse și procese, Kim Kardashian și Ray J au încheiat un acord secret în legătură cu înregistrarea video cu conținut sexual care a devenit publică în 2007. Detaliile înțelegerii au ieșit recent la iveală, oferind claritate asupra unei dispute îndelungate.

Potrivit TMZ, Kim Kardashian, mama ei, Kris Jenner, și Ray J au semnat în 2023 un document intitulat „Acord de soluționare confidențial și eliberare generală reciprocă”. Înțelepciunea acordului stabilește că toate părțile implicate renunță la orice pretenții legale, litigiile, cauzele de acțiune sau pierderile legate de înregistrarea video.

Documentul prevede, de asemenea, că niciuna dintre părți nu trebuie să discrediteze sau să pună la îndoială reputația sau integritatea celeilalte, iar Ray J s-a angajat să nu îi urmărească în justiție pe Disney sau Hulu în legătură cu disputa lor. TMZ a raportat că artistul a primit 6 milioane de dolari pentru a semna acordul în aprilie 2023.

Citește și: Kim Kardashian a căzut într-un tufiș la petrecerea Oscarurilor - VIDEO

Controverse recente și procese

În octombrie 2025, Kim și Kris Jenner l-au dat în judecată pe Ray J pentru comentarii făcute într-un documentar legat de Sean „Diddy” Combs. Artistul a susținut că ar fi potrivit să fie intentate acuzații de racket împotriva familiei Kardashian, afirmând ulterior în direct că procesul federal RICO împotriva lui Kim și Kris va fi „nebunesc”.

Kim a declarat că aceste acuzații „false” i-au afectat bunăstarea și reputația, iar Kris a descris afirmațiile drept „extrem de jignitoare”, subliniind trauma provocată de expunerea publică a fiicei sale.

Ulterior, Ray J a intentat un contraproces, acuzând-o pe Kim și pe Kris că au încălcat acordul inițial, discutând despre caseta sexuală într-un episod al serialului The Kardashians de pe Hulu.

Dispute despre încălcarea acordului

Potrivit lui Ray J, Kim și Kris l-au contactat pentru a semna acordul care interzicea discutarea sex tape-ului. Artistul susține că, doar o lună mai târziu, această clauză a fost încălcată, când subiectul a fost abordat în emisiunea lor reality. Incidentul a stârnit chiar emoții în familie: Kim ar fi izbucnit în lacrimi după ce un meme „inadecvat” legat de casetă a apărut pe iPad-ul fiului ei, Saint, în timp ce acesta se juca Roblox.

O dispută veche, un subiect mereu public

Kim Kardashian și Ray J au avut o relație între 2003 și 2006, iar sex tape-ul lor a devenit public în martie 2007, la un an după despărțirea lor. De atunci, înregistrarea a fost în centrul mai multor procese și dispute mediatice. Acordul semnat în 2023 pare să fie cel mai recent pas pentru a închide această controversă de aproape două decenii.

Reprezentanții lui Kim și Ray J au fost contactați de LADbible pentru comentarii suplimentare, fără a oferi momentan răspunsuri publice.

Cele mai noi știri
Publicat acum 9 minute
Traficul rutier va fi restricționat în Capitală, cu ocazia procesiunii de Floriile catolice
Publicat acum 13 minute
Verificări la DSU. Unul dintre puținele sisteme funcționale, analizat pentru un caz vechi
Publicat acum 25 minute
Știai că există curcubee albe? Iată explicația științifică din spatele lor
Publicat acum 59 minute
De ce traficul e mai bine organizat în Chișinău decât în București. Titi Aur: De ce are nevoie Capitala / video
Publicat acum 1 ora si 7 minute
Rusia se pregătește să interzică exporturile de benzină de la 1 aprilie 2026
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 11 ore si 26 minute
Starea de sănătate a lui Daniel Băluță după ce a fost otrăvit cu arsenic și mercur: Efectele au lăsat urme
Publicat acum 9 ore si 33 minute
Daniel Băluță susține ieșirea PSD de la guvernare. Bogdan Chirieac, avertisment despre planul USR
Publicat acum 8 ore si 49 minute
Pensii aprilie 2026: vor fi plătite mai devreme, înainte de Paște. Calendarul complet al plăților
Publicat acum 2 ore si 37 minute
Mircea Badea, descoperire interesantă despre Răzvan Simion de la Neatza: „Recunosc că am fost surprins”. Ce a urmat
Publicat acum 14 ore si 9 minute
Horoscop 27 martie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
 
ce trebuie sa faca statul ca sa nu mai saboteze privatul plan de tara la cheie Ce trebuie să facă statul ca să nu mai saboteze privatul. Plan de țară, la cheie

de Val Vâlcu

realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close