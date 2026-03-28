Data publicării: 08:28 28 Mar 2026

România trece la ora de vară 2026. Ce s-a întâmplat cu propunerea din 2018 privind renunțarea la schimbarea orei în UE?
Autor: Darius Muresan

romani pe strada in timisoara Foto: Unsplash

În 2026, trecerea la ora de vară va avea loc în noaptea de sâmbătă, 28 martie, spre duminică, 29 martie, când ceasurile se vor da cu o oră înainte, la ora 03:00 devenind ora 04:00. Însă nu mulți își mai aduc aminte că UE a încercat încă din 2018 să renunțe la acest lucru.

Deși în 2018 entuziasmul era uriaș (peste 80% din cei 4,6 milioane de cetățeni europeni consultați au votat pentru eliminarea schimbării orei), în acest moment subiectul pare abandonat.

În 2018, a fost prezentată o propunere de a renunța la schimbarea orei de două ori pe an în Uniunea Europeană. Până când se va lua o decizie finală, rămâne în vigoare sistemul actual, se arată pe site-ul oficial al Consiliului.

Comisia Europeană a prezentat, la 12 septembrie 2018, proiectul de directivă privind schimbarea sezonieră a orei. Principalele elemente ale propunerii sunt:

  1. renunțarea la schimbarea orei de două ori pe an în toate țările UE
  2. un sistem de notificare care ar urma să fie utilizat de un stat membru al UE în cazul în care acesta dorește să își modifice ora standard

În cazul în care ar fi adoptată, directiva ar urma să pună capăt schimbării orei de două ori pe an în UE, ceea ce se numește adesea „ora oficială de vară”.

Cu toate acestea, nu a fost luată nicio decizie finală cu privire la această chestiune și nu a fost definit un calendar pentru o astfel de decizie. Sistemul actual, care implică variații de o oră, care prelungesc orele de lumină naturală în timpul verii, se menține în vigoare.

Consiliul nu a convenit încă asupra poziției sale cu privire la propunere. Pentru a formula o poziție a Consiliului, este necesară o majoritate calificată a statelor membre. În mod similar, o majoritate calificată a statelor membre ar trebui să sprijine textul final negociat cu Parlamentul European.

La rândul său, Parlamentul European și-a adoptat poziția cu privire la propunere în martie 2019. Acesta a votat în favoarea renunțării la ora oficială de vară în 2021.

Atât Consiliul, cât și Parlamentul European trebuie să ajungă la un acord pentru a adopta legislația necesară renunțării la schimbarea sezonieră a orei.

Cu alte cuvinte, începând cu 2020, prioritățile s-au mutat pe sănătate, energie și securitate. Schimbarea orei a fost considerată o „problemă de lux” în comparație cu criza din Ucraina sau inflația.

