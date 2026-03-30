Revenirea prințului Reza Pahlavi în Iran, pe modelul regelui Mihai în România. Explicația colonelului (r) Tudor Păcuraru / video

Tudor Păcuraru, colonel (r) SRI, a explicat că ar fi dificil ca prințul Reza Pahlavi, fiul exilat al ultimului șah iranian care este susținut de Israel, să preia puterea în Iran, deoarece majoritatea populației iraniene este tânără și nu are experiență cu epoca șahului, ceea ce înseamnă că sprijinul intern pentru prințul Reza Pahlavi este limitat. Acesta a explicat că pentru a instala un lider în stil britanic, ar fi necesară o etapă de tranziție, după care Reza Pahlavi ar putea să se implice și să facă figura Regelui Mihai.

„Israelul vrea prăbușirea statului și omul lor de încredere, prințul Pahlavi, să ajungă șef acolo. Dar e dificil datorită faptului că 80% din populația Iranului e reprezentată de tineri care nu au apucat epoca șahului și habar nu au de șah. Nu le spune nimic omul.

Va trebui o etapă de tranziție. Va trebui să vină unul să spună: „Ne-au distrus ăștia țara, hai să punem batista pe țambal, hai să organizăm alegeri, să deschidem granițe”. Atunci vine Pahlavi și face exact figura Regelui Mihai.

Ăsta este un mod englezesc de a rezolva problema. Ce fac britanicii? Găsesc pe unul care le deschide ușa și după aceea confecționează o imagine frumoasă și îl bagă pe ușă pe respectivul din elite locale, elite vechi.

Așa l-au băgat și pe primul Pahlavi, bunicul actualului, în 1930. Omul era colonel și luptase contra britanicilor, dar avea audiență, avea imagine. Atunci, l-au luat și au întemeiat o dinastie. Așa au stăpânit și India, nu inventând - deci spunând cine e măcelarul-șef și ne înțelegem cu măcelarul-șef - ci căutând elite reale”, a spus Tudor Păcuraru la emisiunea „Ce se întâmplă?”, de pe DC News și DC News TV.

VEZI ȘI: Prințul moștenitor Reza Pahlavi iese la rampă după anunțul morții ayatollahului Ali Khamenei

