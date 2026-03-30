€ 5.0989
|
$ 4.4354
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0989
|
$ 4.4354
 
DCNews Stiri Revenirea prințului Reza Pahlavi în Iran, pe modelul regelui Mihai în România. Explicația colonelului (r) Tudor Păcuraru / video
Data publicării: 09:49 30 Mar 2026

EXCLUSIV Revenirea prințului Reza Pahlavi în Iran, pe modelul regelui Mihai în România. Explicația colonelului (r) Tudor Păcuraru / video
Autor: Elena Aurel

reza pahlavi si sotia sa Foto: Agerpres

Tudor Păcuraru a explicat că prințul Reza Pahlavi are șanse reduse să preia puterea în Iran. Află care este explicația!

Tudor Păcuraru, colonel (r) SRI, a explicat că ar fi dificil ca prințul Reza Pahlavi, fiul exilat al ultimului șah iranian care este susținut de Israel, să preia puterea în Iran, deoarece majoritatea populației iraniene este tânără și nu are experiență cu epoca șahului, ceea ce înseamnă că sprijinul intern pentru prințul Reza Pahlavi este limitat. Acesta a explicat că pentru a instala un lider în stil britanic, ar fi necesară o etapă de tranziție, după care Reza Pahlavi ar putea să se implice și să facă figura Regelui Mihai. 

„Israelul vrea prăbușirea statului și omul lor de încredere, prințul Pahlavi, să ajungă șef acolo. Dar e dificil datorită faptului că 80% din populația Iranului e reprezentată de tineri care nu au apucat epoca șahului și habar nu au de șah. Nu le spune nimic omul.

Va trebui o etapă de tranziție. Va trebui să vină unul să spună: „Ne-au distrus ăștia țara, hai să punem batista pe țambal, hai să organizăm alegeri, să deschidem granițe”. Atunci vine Pahlavi și face exact figura Regelui Mihai.

Ăsta este un mod englezesc de a rezolva problema. Ce fac britanicii? Găsesc pe unul care le deschide ușa și după aceea confecționează o imagine frumoasă și îl bagă pe ușă pe respectivul din elite locale, elite vechi.

Așa l-au băgat și pe primul Pahlavi, bunicul actualului, în 1930. Omul era colonel și luptase contra britanicilor, dar avea audiență, avea imagine. Atunci, l-au luat și au întemeiat o dinastie. Așa au stăpânit și India, nu inventând - deci spunând cine e măcelarul-șef și ne înțelegem cu  măcelarul-șef - ci căutând elite reale”, a spus Tudor Păcuraru la emisiunea „Ce se întâmplă?”, de pe DC News și DC News TV.

VEZI ȘI: Prințul moștenitor Reza Pahlavi iese la rampă după anunțul morții ayatollahului Ali Khamenei

Video:

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Tudor Păcuraru
conflict orientul mijlociu
reza pahlavi
iran
israel
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
x close