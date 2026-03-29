DCNews Stiri Info utile 2DAY AMBASSADOR, ediția a 17-a – Diplomația viitorului: tehnologie, inteligență artificială și leadership global
Data publicării: 17:41 29 Mar 2026

2DAY AMBASSADOR, ediția a 17-a – Diplomația viitorului: tehnologie, inteligență artificială și leadership global
Autor: Anca Murgoci

Cea de-a 17-a ediție 2DAY AMBASSADOR – Conferința de Diplomație și Afaceri Globale pentru elevi de gimnaziu și liceu, organizată de Complexul Educațional Laude-Reut pe data de 26 martie 2026, a reunit peste 350 de elevi din 28 de instituții de învățământ din întreaga țară, alături de ambasadori, oficiali de rang înalt și membri ai corpului diplomatic, reprezentanți ai Guvernului și Parlamentului României, membri ai Board of Trustees ai Complexului Educațional Laude-Reut, reprezentanți ai mediului de afaceri și ai corpului academic, precum și experți în tehnologie, într-un dialog de excepție despre viitorul diplomației, într-o lume aflată într-o continuă transformare sub impactul inteligenței artificiale și al inovației.

Ediția din acest an a adus în prim-plan o temă importantă pentru noua generație: intersecția dintre diplomație, tehnologie și inteligență artificială, explorând modul în care acestea redefinesc relațiile internaționale, educația și piața muncii.

Evenimentul a debutat într-o notă simbolică și vizionară, prin salutul de bun venit adresat de un robot umanoid oferit cu sprijinul partenerului educațional strategic POLITEHNICA București – un moment care a reflectat tranziția către o nouă eră, în care tehnologia devine un partener firesc al interacțiunii umane.

În deschiderea conferinței au susținut alocuțiuni: Tova Ben-Nun Cherbis, Președinta și Fondatoarea Complexului Educațional Laude-Reut, E.S. Luminița Odobescu, Consilier de Stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului, fost Ministru al Afacerilor Externe al României; Clara Staicu, Secretar de stat pentru Afaceri Europene, Orientul Mijlociu și Africa în cadrul Ministerului Afacerilor Externe; Ștefan Pălărie, Senator în Parlamentul României, Președinte al Comisiei pentru Educație a Senatului; E.S. Dr. Lior Ben Dor, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Statului Israel în România; Ștefan Pălărie, Senator în Parlamentul României, Președinte al Comisiei pentru Învățământ din Senat; E.S. Simona Miculescu, Delegat Permanent al României la UNESCO, fost Reprezentant Permanent al României la Organizația Națiunilor Unite la New York; și E.S. Emil Hurezeanu, jurnalist, scriitor și diplomat, fost Ministru al Afacerilor Externe, coordonator al Clubului de Diplomație Laude-Reut „Diplomacy 360°: Yesterday’s Story, Today’s Power, Tomorrow’s Inspiration”.


Un moment de referință al conferinței a fost panelul dedicat diplomației – „The Future of Diplomacy: Power, Trust and Technology in a Changing World” – care a reunit, alături de invitații din deschidere, ambasadori și lideri ai diplomației românești și internaționale, Excelențele Lor: Lazăr Comănescu, Secretar General al Organizației Cooperării Economice la Marea Neagră, fost Ministru al Afacerilor Externe; Adrian Cioroianu, profesor universitar, fost Ministru al Afacerilor Externe; Radko Vlaykov, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Bulgaria în România; Marija Kapitanović, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Croația în România; Lili Evangelia Grammatika, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Elene în România; Massimo Baggi, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Confederației Elvețiene în România; Carlos Poffo, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Argentina în România; Markus Teglas, Adjunct al Șefului de Misiune, Ambasada Republicii Federale Germania în România; Cédric Manuel, Adjunct al Șefului de Misiune, Ambasada Republicii Franceze în România.


În prezența distinșilor invitați, elevii Complexului Educațional Laude-Reut au fost premiați pentru performanțele obținute în cadrul Concursului de public speaking și debate, desfășurat ca etapă finală a unei săptămâni intense de internshipuri și experiențe de învățare practică organizate în cadrul a peste 20 de ambasade și instituții relevante pentru mediul diplomatic.

În continuarea acestui moment, discuțiile din cadrul conferinței au evidențiat rolul tot mai important al tehnologiei în consolidarea încrederii între state, precum și complexitatea provocărilor etice generate de utilizarea noilor instrumente digitale în diplomația contemporană, subliniind necesitatea unui echilibru între inovație și responsabilitate.

Panelul susținut de Google, prin Elisabeta Moraru, Country Director Google România, și Sorin Sfetcu, Industry Manager Google România, a oferit o perspectivă valoroasă asupra modului în care inteligența artificială transformă procesul de învățare, generând noi oportunități, dar și responsabilități și provocări majore, atât în spațiul digital, cât și în viața reală.

Temele leadershipului și ale puterii economice într-o lume globalizată au fost dezvoltate în intervenția lui Sergiu Manea, CEO BCR.

Un accent special a fost pus pe educație și viitorul muncii, în cadrul dialogului dintre jurnalistul Ion M. Ioniță și Lect. Univ. Dr. Christian Năsulea, UNIBUC, precum și în cadrul panelului dedicat impactului inteligenței artificiale asupra formării noilor generații. Intervențiile susținute de Gabriel Petrea, Deputy General Director, POLITEHNICA Bucharest; Ing. Ștefan Ursache, Head of Structures Department, 2Space, POLITEHNICA Bucharest; Andrei Nica, NextLab.tech; Viorel Spînu, AI Expert și Emanuel Știuler, profesor de matematică în cadrul Complexului Educațional Laude-Reut, au evidențiat necesitatea dezvoltării competențelor interdisciplinare și a unei gândiri critice capabile să integreze tehnologia în mod responsabil și sustenabil.

Conferința s-a încheiat cu un dialog inspirațional între absolvenți ai Complexului Educațional Laude-Reut, astăzi studenți și profesioniști în universități și organizații de prestigiu internațional, care au demonstrat, prin propriul parcurs academic și profesional, impactul unei educații orientate spre viitor.

