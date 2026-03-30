DCNews Stiri Bulgaria a încheiat perioada de tranziţie la euro
Data publicării: 10:01 30 Mar 2026

Bulgaria a încheiat perioada de tranziţie la euro
Autor: Dana Mihai

Bulgaria a încheiat perioada de tranziţie la euro

Banca Naţională a Bulgariei (BNB) a anunţat că, până în 27 martie 2026, tranziţia de la leva la euro progresează în linie cu cadrul juridic stabilit şi planurile operaţionale aprobate anterior, informează Novinite.

Aproximativ 91% din numerarul aflat în circulaţie la începutul anului 2025 a fost, deja, colectat de BNB, astfel că au rămas în circulaţie 2,9 miliarde de leva, sub formă de bancnote şi monede. Ritmul procesului a depăşit aşteptările iniţiale, pragul de 90% fiind atins înainte de termenul-limită iniţial, stabilit la 30 iunie 2026, datorită coordonării eficiente a instituţiilor implicate.

Creștere semnificativă a circulației euro

În acelaşi timp, circulaţia de numerar în euro s-a extins semnificativ. Până în 27 martie 2026, emiterea netă de bancnote şi monede în Bulgaria a depăşit 7,8 miliarde de euro, asigurând funcţionarea lină a plăţilor şi satisfăcând necesităţile companiilor şi gospodăriilor.

De la 1 februarie 2026, euro este singurul mijloc legal de plată din Bulgaria şi marchează finalizarea oficială a tranziţiei valutare. Ţările-membre ale Uniunii Europene care nu au adoptat încă moneda unică sunt; România, Polonia, Cehia, Ungaria, Suedia şi Danemarca.

De asemenea, BNB a avertizat că inflaţia în ţară ar urma să crească la 3,7%, în 2026, urmând să se atenueze la 3,2% în 2027 şi în 2028, tensiunile geopolitice din Orientul Mijlociu fiind factorul-cheie de risc.

Actualul conflict a sporit incertitudinile pe pieţele globale ale energiei, ceea ce afectează direct previziunile privind inflaţia, atât în zona euro, cât şi în Bulgaria. majorarea preţului energiei rămâne principalul canal de transmisie prin care războiul din Orientul Mijlociu ar putea alimenta presiunile inflaţioniste în viitorul apropiat, a apreciat BNB.

Scenarii de risc: Variantă moderată

În plus, instituţia a prezentat două scenarii alternative de risc pentru a reflecta potenţiala escaladare a perturbărilor de pe piaţa energiei. În scenariul nefavorabil mai temperat, inflaţia va fi mai ridicată decât nivelul de referinţă cu 0,7 puncte procentuale, în 2026, cu 1,4 puncte procentuale, în 2027, şi cu 0,6 puncte procentuale, în 2028.

În cel mai sever scenariu, inflaţia ar depăşi nivelul de referinţă cu 1,2 puncte procentuale, anul acesta, 3,4 puncte procentuale, în 2027, respectiv 2,3 puncte procentuale, în 2028, în urma efectelor secundare semnificative în rândul componentelor preţului de consum.

BNB atrage atenţia că aceste simulări sunt ilustrative şi nu includ posibilele răspunsuri fiscale sau monetare, ci doar demonstrează modul în care şocurile externe se pot propaga în economia Bulgariei. 

bulgaria
euro
leva
