DCNews Stiri Internațional Mașinațiunea lui Viktor. Cum poate rămâne Orban la putere în Ungaria chiar dacă pierde alegerile, scenariul spre care ne îndreptăm
Data publicării: 11:58 29 Mar 2026

Mașinațiunea lui Viktor. Cum poate rămâne Orban la putere în Ungaria chiar dacă pierde alegerile, scenariul spre care ne îndreptăm
Autor: Tudor Curtifan

viktor orban Viktor Orban, photo source: Viktor Orban @OfficialFacebook

Viktor Orban conduce Ungaria din 2010 și se află în fața unui test important pe 12 aprilie în contextul în care toate sondajele independente indică faptul că Tisza, partidul tânărului și carismaticului opozant Peter Magyar, a devansat Fiedsz, formațiunea lui Orban. Dar oare e suficient pentru ca era Orban să se încheie?

Orban a creat o caracatiță și mecanisme greu de combătut pentru ca Fidesz să piardă guvernarea. Nu e însă imposibil, dar cu siguranță dificil. 

Spre deosebire de alte scrutinuri, Orban are de această dată în față un adversar carismatic care vine chiar din Fidesz și care are capabilitatea să „muște” din electoratul lui Orban. Prblema însă a tânărului Peter Magyar va fi că va avea de înfruntat și sistemul electoral care îl avantajează clar pe Orban și care e, de fapt, creația sa. 

După 2010 Viktor Orban a creat ceea ce în științe politice se numește „guvern autoritar competitiv”. Adică opoziția există, deși puterea controlează pârghiile instituționale și deține controlul asupra libertății presei, dar la alegeri nu pleacă niciodată cu șanse egale, puterea fiind mereu în pole position. 

Viktor Orban, photo source: Viktor Orban @OfficialFacebook

După 2010 modificările constituționale pe care le-a făcut Orban au dus Ungaria într-o zonă iliberală și au făcut ca pierderea puterii de către Fidesz, partidul lui Orban, să fie un proces foarte dificil. 

Astfel există posibilitatea ca Orban să piardă alegerile în fața lui Peter Magyar, dar să rămână la guvernare. 

Sistemul electoral din Ungaria este conceput într-un mod care favorizează clar partidul dominant. Parlamentul Ungariei are 99 de mandate, iar acestea sunt împrățite într-un sistem mixt. Astfel, 106 mandate sunt alese în circumscripții uninominale unde „câștigătorul ia tot” chiar dacă nu are majoritatea absolută, iar restul de 93 de mandate sunt distribuite proporțional pe liste de partid la nivel național. Distribuția circumscripțiilor favorizează clar Fidez, în special în mediul rural și orașele mici. Aici, chiar și cu diferențe mici, Orban va câștiga parlamentari, chiar dacă va pierde marile orașe și votul popular. Mai mult, sistemul electoral din Ungaria a cărui arhitect e chiar Viktor Orban, prevede ca voturile din circumscripții să „pierdute” să fie adăugate la scorul partidului pe lista națională.

Un alt avantaj major e că cetățenii maghiari din diaspora care locuiesc în afara granițelor Ungariei pot vota prin corespondeță doar pentru listele de partid, nu și pentru candidații din circumscrpții.      

Astfel, există scenariul foarte probabil ca partidul Tisza a lui Peter Magyar să opțină mai multe voturi la nivel național, dar mai puține mandate în Parlament. 

În acest sens, pentru a putea să preia puterea din mâinile lui Orban, Peter Magyar va avea nevoie de o victorie categorică la votul popular și să reușească să „penetreze” și să „rupă” din zonele care votează tradițional Fidesz.

