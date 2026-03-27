€ 5.0991
|
$ 4.4276
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0991
|
$ 4.4276
 
Traficul rutier va fi restricționat în Capitală, cu ocazia procesiunii de Floriile catolice
Data actualizării: 21:35 27 Mar 2026 | Data publicării: 21:33 27 Mar 2026

Autor: Elena Aurel

restrictii trafic - trecerea interzisa Sursa foto: Freepik, @Gray StudioPro

Circulația rutieră va fi restricționată duminică, în Capitală, în contextul procesiunii de Florii.

Traficul rutier va fi restricţionat, duminică, cu ocazia procesiunii religioase organizate de Arhiepiscopia Romano-Catolică Bucureşti de Florii.

Participanţii se vor aduna, între orele 14:30 - 15:00, la Biserica Franceză "Sacre Coeur" din Strada Cpt. Demetriade nr. 3, iar între orele 15:00 - 16:00 va avea loc procesiunea religioasă pe traseul Biserica Franceză - Statuia Aviatorilor - Bulevardul Aviatorilor - Piaţa Victoriei - Calea Victoriei - Strada General Berthelot - Catedrala Sfântul Iosif.

Potrivit unui comunicat la Brigăzii Rutiere, participanţii se vor deplasa pe banda I de circulaţie atât pe Bulevardul Aviatorilor, cât şi pe Calea Victoriei, iar pentru buna desfăşurare a evenimentului circulaţia rutieră va fi restricţionată pe Strada Cpt. Demetriade, între Bulevardul Aviatorilor şi Strada Emil Pangratti - pe banda I de circulaţie, între orele 14:30 - 15:30 şi pe Strada General Berthelot, gradual, în funcţie de sosirea participanţilor la Catedrala Sfântul Iosif.

Brigada Rutieră va dispune măsuri de fluidizare a traficului şi de prevenire a accidentelor de circulaţie şi solicită conducătorilor de autovehicule să circule cu prudenţă, să păstreze o distanţă suficientă pentru a putea frâna în condiţii de siguranţă, să nu oprească ori să staţioneze decât în locurile special amenajate şi să respecte semnalele şi indicaţiile poliţiştilor rutieri, potrivit Agerpres.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

restrictii de circulatie
bucuresti
procesiune florii
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
ce trebuie sa faca statul ca sa nu mai saboteze privatul plan de tara la cheie Ce trebuie să facă statul ca să nu mai saboteze privatul. Plan de țară, la cheie

de Val Vâlcu

realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close