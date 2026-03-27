Traficul rutier va fi restricționat în Capitală, cu ocazia procesiunii de Floriile catolice

Traficul rutier va fi restricţionat, duminică, cu ocazia procesiunii religioase organizate de Arhiepiscopia Romano-Catolică Bucureşti de Florii.

Participanţii se vor aduna, între orele 14:30 - 15:00, la Biserica Franceză "Sacre Coeur" din Strada Cpt. Demetriade nr. 3, iar între orele 15:00 - 16:00 va avea loc procesiunea religioasă pe traseul Biserica Franceză - Statuia Aviatorilor - Bulevardul Aviatorilor - Piaţa Victoriei - Calea Victoriei - Strada General Berthelot - Catedrala Sfântul Iosif.

Potrivit unui comunicat la Brigăzii Rutiere, participanţii se vor deplasa pe banda I de circulaţie atât pe Bulevardul Aviatorilor, cât şi pe Calea Victoriei, iar pentru buna desfăşurare a evenimentului circulaţia rutieră va fi restricţionată pe Strada Cpt. Demetriade, între Bulevardul Aviatorilor şi Strada Emil Pangratti - pe banda I de circulaţie, între orele 14:30 - 15:30 şi pe Strada General Berthelot, gradual, în funcţie de sosirea participanţilor la Catedrala Sfântul Iosif.

Brigada Rutieră va dispune măsuri de fluidizare a traficului şi de prevenire a accidentelor de circulaţie şi solicită conducătorilor de autovehicule să circule cu prudenţă, să păstreze o distanţă suficientă pentru a putea frâna în condiţii de siguranţă, să nu oprească ori să staţioneze decât în locurile special amenajate şi să respecte semnalele şi indicaţiile poliţiştilor rutieri, potrivit Agerpres.

VEZI ȘI: De ce traficul e mai bine organizat în Chișinău decât în București. Titi Aur: De ce are nevoie Capitala / video