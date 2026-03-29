Rata inflației a depășit 50% în Iran

Rata inflaţiei pentru cele 12 luni ale anului persan, din 20 februarie 2025 până în 20 martie 2026, "a atins 50,6%", a precizat organismul într-un comunicat preluat de agenţia oficială IRNA, scriu AFP și Agerpres.

Aceasta se ridica la 47,5% în luna precedentă, pentru perioada cuprinsă între 21 ianuarie şi 19 februarie.

Această accelerare a creşterii preţurilor survine în contextul în care Teheranul se află în război cu Statele Unite şi Israel din 28 februarie, un conflict care s-a extins în tot Orientul Mijlociu.

Pe 20 martie, Iranul a marcat începutul Nowruz, Anul Nou persan.

Economia este penalizată de ani de zile de o hiperinflaţie cronică şi de o depreciere puternică a monedei naţionale, rialul, rezultat în special al sancţiunilor internaţionale impuse Republicii Islamice.

Acest fenomen, care erodează rapid puterea de cumpărare a iranienilor, s-a accentuat în mod deosebit în ultimele luni şi a fost elementul declanşator al unor vaste manifestaţii în decembrie.