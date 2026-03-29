€ 5.0991
|
$ 4.4276
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0991
|
$ 4.4276
 
DCNews Stiri Rata inflației a depășit 50% în Iran
Data publicării: 22:35 29 Mar 2026

Rata inflației a depășit 50% în Iran
Autor: Ioan-Radu Gava

harta irna orientul mijlociu; peexels @Lara Jameson Sursa foto: Pexels, @Lara Jameson

Rata anuală a inflaţiei din Iran a crescut la 50,6% la mijlocul lunii martie, o creştere de trei puncte procentuale faţă de luna precedentă

Rata inflaţiei pentru cele 12 luni ale anului persan, din 20 februarie 2025 până în 20 martie 2026, "a atins 50,6%", a precizat organismul într-un comunicat preluat de agenţia oficială IRNA, scriu AFP și Agerpres.

Aceasta se ridica la 47,5% în luna precedentă, pentru perioada cuprinsă între 21 ianuarie şi 19 februarie.

Această accelerare a creşterii preţurilor survine în contextul în care Teheranul se află în război cu Statele Unite şi Israel din 28 februarie, un conflict care s-a extins în tot Orientul Mijlociu.

Pe 20 martie, Iranul a marcat începutul Nowruz, Anul Nou persan.

Economia este penalizată de ani de zile de o hiperinflaţie cronică şi de o depreciere puternică a monedei naţionale, rialul, rezultat în special al sancţiunilor internaţionale impuse Republicii Islamice.

Acest fenomen, care erodează rapid puterea de cumpărare a iranienilor, s-a accentuat în mod deosebit în ultimele luni şi a fost elementul declanşator al unor vaste manifestaţii în decembrie.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

iran
inflatie
rata inflatiei
razboi
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
