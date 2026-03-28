„Ne-am oprit la timp!” Cristina Șișcanu, despre planul abandonat de a se muta din România. Ce a urmat

Cristina Șișcanu a vorbit despre planurile sale de a se muta în străinătate și despre motivele pentru care a renunțat, cel puțin deocamdată, la ideea de a cumpăra o locuință în afara țării.

Vedeta a explicat că dorința de relocare a existat și a fost chiar luată în calcul în mod serios, în special la inițiativa soțului său, Mădălin Ionescu, încă din perioada 2021–2022.

„Haideți să lămurim lucrurile, pentru că sunt foarte multe comentarii pe subiectul achiziționării unei case în Italia sau într-o altă țară. Este adevărat că, de foarte multe ori, v-am spus că ne-am dorit să ne mutăm, și asta este un lucru real. Ideea a pornit, în mod special, de la Mădălin, care și-a dorit foarte mult acest lucru încă din 2021-2022.

Chiar am început demersurile pentru a găsi o casă în Spania. Am apelat la agenți imobiliari de acolo, în urmă cu 3-4 ani, și am început căutările. Urma chiar să mergem, însă ne-au oprit anumite lucruri. Lucrurile sunt, de fapt, foarte simple, chiar matematice. În momentul în care îți achiziționezi o a doua casă, dacă te muți definitiv, așa cum ne doream noi la un moment dat, atunci este perfect normal și rentabil. Mai ales dacă ai capital și îți permiți să cumperi o casă, nu să stai în chirie.

Însă, dacă vrei doar să ai o a doua locuință, ai deja una în România și vrei încă una în altă parte, fie în altă țară, fie chiar la munte sau la mare, atunci lucrurile se schimbă. Un apartament mai e cum mai e: Închizi ușa și pleci. Dar o casă presupune mult mai multă responsabilitate”, a zis Cristina Șișcanu.

„Trebuie să ții cont că vei petrece foarte puțin timp acolo. Din 12 luni, probabil vei sta doar vara și poate puțin în restul anului, mai ales dacă ai copii care merg la școală. În cazul nostru, Petra merge la școală, iar noi putem pleca în vacanțe mai lungi doar vara, care nici măcar nu înseamnă trei luni, ci aproximativ două luni și ceva. Și asta facem deja de câțiva ani. În Italia petrecem cam două luni pe an, cumulat. Realist vorbind, o a doua casă este rentabilă doar dacă petreci acolo cel puțin șase luni pe an. Altfel, este mult mai eficient să închiriezi”, a zis Cristina Șișcanu.

O a doua casă te leagă de acel loc

„În plus, o a doua casă te leagă de acel loc. Nu îți cumperi o casă ca să mergi în alte părți, ci ca să mergi acolo. Iar pentru noi nu este avantajos, pentru că mie îmi place să merg și în Grecia, iar proiectele noastre presupun deplasări în mai multe locuri. De exemplu, proiectele pe care le dezvoltăm acum implică mai multe zone din Italia, deci o casă într-un singur loc nu ne-ar ajuta. Ar fi o investiție proastă, care ar consuma bani, timp și energie. Noi, ca adulți, ne-am putea muta și mâine sau ne-am putea împărți viața între mai multe țări. Dar avem copilul, iar Petra se dezvoltă foarte bine în mediul ei actual. Are profesori extraordinari, colegi din mai multe naționalități și a evoluat foarte frumos. Nu vreau să-i stric acest echilibru, atâta timp cât nu apare ceva care să ne schimbe radical direcția ca familie. Pentru mine, ca mamă, educația ei este esențială”, a zis Cristina Șișcanu.

Exemple din cercul de apropiați, unde investițiile în case de vacanță nu s-au dovedit profitabile

„În aceste condiții, nu pot justifica o investiție într-o casă în care aș sta doar două luni pe an. Mai ales că noi nu mergem într-un singur loc, ci călătorim mult și vrem să vedem lucruri noi.

Și vă mai dau un exemplu: Avem prieteni care și-au luat o casă de vacanță la Brașov și au vândut-o după un an, pentru că nu merita. Alții, după 14 ani în același loc, și-au cumpărat o casă, dar apoi și-au dat seama că, dacă ar fi închiriat doar două luni pe an, ar fi fost mai avantajos decât costurile de întreținere, taxe și investiție inițială.

Ca să merite, ar trebui să ai mai multe proprietăți în zone turistice și să le închiriezi constant, astfel încât să ai un venit stabil. Cu o singură proprietate, de multe ori ai mai mult stres decât profit.

Așadar, lucrurile trebuie analizate foarte atent. Noi am putea face acest pas oricând, dar, din aceste motive, nu îl facem.

Sunt întrebată des și când ne apucăm de construcția unei case în stil românesc. Nu pot să dau un răspuns clar, pentru că vremurile sunt cum sunt. Când faci pași importanți, trebuie să cântărești bine totul.

Până la urmă, avem deja o casă frumoasă în România. Și este chiar bine că nu este foarte mare, pentru că plecăm des și nu ar avea cine să o întrețină. Avem nevoie de libertate de mișcare, pentru că avem multe proiecte în străinătate. Și, sincer, nu aș putea renunța la vacanțele din Grecia vara. Ador Italia, este superbă. Acum suntem într-o zonă în care nu am mai fost, lângă Bologna, un loc absolut minunat. Dacă am avea o casă într-un singur loc, am merge doar acolo. Dar noi vrem diversitate. După ce terminăm aici, la Cosmoprof, vom merge într-o altă zonă a Italiei, la fel de frumoasă, să ne relaxăm. Despre asta este vorba. Lucrurile nu trebuie făcute din ambiție. Este una dintre cele mai mari greșeli. Viața trece, iar deciziile trebuie luate cu cap și cu suflet. Ambiția este bună doar când construiești ceva și nu te lași, nu pentru decizii pripite”, a mai zis Cristina Șișcanu.

