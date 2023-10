Cristina Șișcanu se gândește să plece din țară: "În România, nu există nimic care să le facă viața mai ușoară persoanelor speciale"

"O să vă fac o mărturisire. De fapt, v-am mai spus lucrul ăsta, dar chiar serios aveam în plan, în viitorul relativ apropiat, sau mă rog, ăsta era țelul nostru, ca familie: la un moment dat să ne mutăm din România, undeva într-o țară din Europa. Încă nu decisesem clar, aveam niște preferințe. Dar mai ales soțul își dorea acest lucru, spunea că pentru copiii noștri, în special pentru Petra și pentru Filip, ar fi mult mai bine așa.

Ușor, ușor, am început și eu să îmi doresc lucrul ăsta. Am înțeles cât de bine ar fi pentru Filip, pentru că în România nu există absolut nimic care să le facă viața mai ușoară persoanelor speciale și, evident, și pentru Petra. Am înțeles lucrurile astea și cumva a început să îmi placă ideea, și chiar să visez la ea, și cumva să ne pregătim și moral, și material, și din toate punctele de vedere”, a fost mesajul trimis de Cristina Șișcanu, în social media”, a spus Cristina Șișcanu, pe rețelele sociale.

Ce boală are Filip, fiul lui Mădălin Ionescu

Filip, fiul lui Mădălin Ionescu din căsnicia cu Mihaela Coșerariu, are 19 ani. După divorț, copilul a rămas în grija fostului prezentator tv. Tânărul s-a născut perfect sănătos, dar starea lui s-a degradat rapid din cauza varicelei și a lipsei unui vaccin, la acel moment. Boala de care suferă Filip se numește hemipareză.

"În mod normal, vaccinul ăsta se face la vârsta de doi ani, doar că, atunci când a fost Mădălin în Germania, medicii i-au spus că ar fi trebuit să îi fie administrat lui Filip imediat după infectare. Noi acum încercăm să ne dăm seama cam ce activitate ar putea avea ca să poată obţină un venit, o colaborare. Când l-am întrebat ce vrea să se facă, mi-a spus că i-ar plăcea să prezinte meteo, pentru că de mic e foarte pasionat de hărţi", spunea Cristina Șișcanu, potrivit click.ro.

"Are limba pe jumătate paralizată"

"Acum, fizic vorbind, el are încă foarte multe din abilităţile unui om normal. Dar mi-e foarte greu să-mi imaginez că va fi integra. Este extrem de creativ! Are o imaginaţie incredibilă! Desenează inimaginabil, fotografiază, scrie, a ajuns să descarce programe de pe internet înainte să ştie să citească. Are o memorie vizuală excelentă. Neputând să vorbească, a trebuit să-şi dezvolte alte abilităţi. Eu îmi doresc asta, dar la modul realist spus, e greu de crezut, pentru exact centrii vorbirii sunt afectaţi, are limba pe jumătate paralizată", declara Mădălin Ionescu, în urmă cu ceva timp, potrivit demamici.ro.

