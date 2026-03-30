Acord în Israel privind accesul în Biserica Sfântului Mormânt în perioada Paștelui Catolic

Poliția israeliană, împreună cu un reprezentant al Patriarhiei Latine a Ierusalimului, a ajuns la un acord prin care un număr limitat de creștini vor avea voie să se roage la Biserica Sfântului Mormânt, potrivit Jerusalem Post.

Anterior, poliția israeliană l-a împiedicat pe Cardinalul Pierbattista Pizzaballa, Patriarhul Latin al Ierusalimului, să intre în Biserica Sfântului Sepulcru duminică, a declarat Patriarhia Latină a Ierusalimului. Pizzaballa, însoțit de gardianul oficial al Bisericii Sfântului Mormânt, părintele Francesco Ielpo, se îndrepta spre biserică pentru a oficia Liturghia de Duminica Floriilor când poliția i-a oprit și i-a forțat să se întoarcă, a precizat aceasta. Situația a fost clarificată în cursul zilei de duminică de premierul israelian Benjamin Netanyahu.

„Astăzi, dintr-o grijă deosebită pentru securitatea lui, poliţia din Ierusalim l-a împiedicat pe Patriarhul latin, cardinalul Pizzaballa, să celebreze slujba la Biserica Sfântului Mormânt. Nu a existat absolut nicio intenţie răuvoitoare, doar preocuparea de a-i garanta securitatea“, se arată într-o postar pe platforma X a biroului lui Netanyahu.

Prim-ministrul Benjamin Netanyahu a anunțat că a ordonat ca cardinalului Pierbattista Pizzaballa să i se acorde acces deplin și imediat la Biserica Sfântului Mormânt duminică seara, potrivit Walla.