Acord în Israel privind accesul în Biserica Sfântului Mormânt în perioada Paștelui Catolic
Data publicării: 08:28 30 Mar 2026

Acord în Israel privind accesul în Biserica Sfântului Mormânt în perioada Paștelui Catolic
Autor: Ioan-Radu Gava

biserica sfantului mormant Foto: Unsplash

Poliția din Israel a ajuns la un acord cu Patriarhia Latină pentru a permite accesul unor grupuri în Biserica Sfântului Mormânt în perioada Paștelui Catolic.

Poliția israeliană, împreună cu un reprezentant al Patriarhiei Latine a Ierusalimului, a ajuns la un acord prin care un număr limitat de creștini vor avea voie să se roage la Biserica Sfântului Mormânt, potrivit Jerusalem Post.

Anterior, poliția israeliană l-a împiedicat pe Cardinalul Pierbattista Pizzaballa, Patriarhul Latin al Ierusalimului, să intre în Biserica Sfântului Sepulcru duminică, a declarat Patriarhia Latină a Ierusalimului. Pizzaballa, însoțit de gardianul oficial al Bisericii Sfântului Mormânt, părintele Francesco Ielpo, se îndrepta spre biserică pentru a oficia Liturghia de Duminica Floriilor când poliția i-a oprit și i-a forțat să se întoarcă, a precizat aceasta. Situația a fost clarificată în cursul zilei de duminică de premierul israelian Benjamin Netanyahu.

„Astăzi, dintr-o grijă deosebită pentru securitatea lui, poliţia din Ierusalim l-a împiedicat pe Patriarhul latin, cardinalul Pizzaballa, să celebreze slujba la Biserica Sfântului Mormânt. Nu a existat absolut nicio intenţie răuvoitoare, doar preocuparea de a-i garanta securitatea“, se arată într-o postar pe platforma X a biroului lui Netanyahu.

Prim-ministrul Benjamin Netanyahu a anunțat că a ordonat ca cardinalului Pierbattista Pizzaballa să i se acorde acces deplin și imediat la Biserica Sfântului Mormânt duminică seara, potrivit Walla.

Cele mai noi știri
Publicat acum 22 minute
Ryanair critică „știrile false” despre trucurile pentru zboruri ieftine
Publicat acum 24 minute
Petrolul trece de 115 dolari, iar bursele din Asia scad pe fondul războiului din Iran
Publicat acum 29 minute
Mihai Gâdea, în doliu. Mama realizatorului TV a murit / foto în articol
Publicat acum 55 minute
BANCUL ZILEI: Olteanul, pe Titanic
Publicat acum 58 minute
Opțiunile SUA în Iran: Donald Trump crede că insula Kharg poate fi ocupată „foarte ușor“
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 2 ore si 7 minute
Horoscop 30 martie 2026. Venus intră în Taur. Astrolog Daniela Simulescu, previziuni toate zodiile
Publicat acum 1 ora si 33 minute
Xi Jinping o invită în China pe Cheng Li-wun, lidera opoziției din Taiwan
Publicat acum 29 minute
Mihai Gâdea, în doliu. Mama realizatorului TV a murit / foto în articol
Publicat acum 1 ora si 19 minute
Război în Orientul Mijlociu/Ziua 31. Trump vorbește despre schimbarea de regim, iar criza din Iran se adâncește
Publicat acum 1 ora si 19 minute
Acord în Israel privind accesul în Biserica Sfântului Mormânt în perioada Paștelui Catolic
 
ce trebuie sa faca statul ca sa nu mai saboteze privatul plan de tara la cheie Ce trebuie să facă statul ca să nu mai saboteze privatul. Plan de țară, la cheie

de Val Vâlcu

realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close