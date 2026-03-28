Polonia vrea să taie TVA la carburanți de la 23% la 8% și să reducă accizele la nivelul minim impus de UE

Măsurile pe care vrea să le ia Guvernul Poloniei includ reducerea TVA-ului la combustibil de la 23% la 8%, reducerea accizelor și introducerea unui plafon zilnic pentru prețurile de vânzare cu amănuntul ale combustibililor, scrie Times of Poland.

Prim-ministrul Donald Tusk a declarat că speră că măsurile vor reduce prețurile de vânzare cu amănuntul ale combustibililor cu aproximativ 1,2 zloți (0,28 euro) pe litru și că ar putea fi implementate înainte de Paște.

Anunțurile vin la o zi după ce prețurile de vânzare cu amănuntul ale motorinei din Polonia au atins un nivel record, în urma conflictului din Orientul Mijlociu și blocării Strâmtorii Ormuz.

Prețurile motorinei au crescut miercuri la o medie de 8,69 zloți (2,04 euro) pe litru, depășind recordul anterior stabilit în octombrie 2022, pe fondul crizei energetice declanșate de războiul din Ucraina, conform datelor furnizate de e-petrol, un serviciu de monitorizare.

Polonia taie TVA la carburanți de la 23% la 8% și reduce accizele

Prețurile și altor combustibili au crescut și, pentru a le reduce, guvernul a dezvăluit planuri de reducere a TVA-ului la combustibil de la 23% la 8% și de reducere a accizelor cu 0,29 zloți pe litru pentru benzină și 0,28 zloți pe litru pentru motorină, la nivelul minim impus de Uniunea Europeană, a declarat Tusk.

Ministrul Finanțelor, Andrzej Domański, a declarat că reducerea propusă a TVA-ului ar costa bugetul de stat aproximativ 900 de milioane de zloți pe lună, în timp ce reducerea accizelor ar duce la o pierdere lunară de aproximativ 700 de milioane de zloți. Dar a adăugat că ratele de impozitare vor fi ajustate la condițiile în schimbare ale pieței.

Cu toate acestea, după anunțul guvernului, purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene, Louise Bogey, a declarat pentru postul de televiziune RMF că legislația UE nu permite statelor membre să reducă TVA-ul la combustibili față de cota standard. Ea a adăugat că reducerea accizelor este permisă.