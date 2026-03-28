DCNews Stiri Haos în traficul din București când apar autospecialele. Titi Aur: Cum se face corect culoarul / video
Data publicării: 16:13 28 Mar 2026

EXCLUSIV Haos în traficul din București când apar autospecialele. Titi Aur: Cum se face corect culoarul / video
Autor: Elena Aurel

aglomeratie trafic masini Sursa foto: Freepik, @danr-1

Atunci când apar autospecialele de intervenție în trafic, șoferii nu știu întotdeauna cum să reacționeze corect. Titi Aur a spus care este cauza haosului și cum ar trebui format culoarul.

Titi Aur, instructor de conducere defensivă, a vorbit despre modul în care șoferii din trafic nu creează corect culoarul pentru autospecialele de intervenție și a explicat că este nevoie de educație rutieră. Acesta a dat exemplul Germaniei, unde șoferii reacționează automat și corect la auzul sirenei și formează culoarul pentru autospeciale. 

„Am văzut recent niște cazuri cu ambulanțe în București. În Pantelimon, pe Șoseaua Vergului, e o bandă dus, o bandă întors, dar e suficient de lată în unele zone încât să încapă câte două mașini, ca și cum ar fi câte două benzi pe sens. Au trecut trei autospeciale de pompieri. Ce am văzut acolo... Mașinile de pe banda 1 s-au dat la o parte, mașinile de pe banda 2, în loc să facă loc prin mijloc, s-au dus după ăia de pe banda 1 și s-a creat un fel de slalom al mașinilor de pompieri”, a spus jurnalistul Florin Răvdan. 

„Șoferii de mașini cu regim prioritar, indiferent de care - salvare, pompieri, poliție - încă nu știu toți, deși în ultimii ani s-a tot transmis mesajul, pe unde să ceară culoar, adică printre ultima bandă și penultima. Dacă ai două benzi, normal, printre benzi, dacă ai 3-4-5 benzi, printre ultima și penultima.

Șoferii ceilalți, noi toți, trebuie să știm pe unde să facem culoarul. Am mai vorbit despre asta și am dat exemplul cu o intersecție din Germania, care era și cu viraj. Ei bine, când s-a auzit sirena, fără să se vadă unde e mașina, toți, pe toate direcțiile, au făcut culoarul pe unde e firesc. Nu știau de unde și cum o să vină, dar automat erau în mișcare.

Era o intersecție din asta aglomerată, se mergea încet, dar toată lumea când a auzit sirena, a tras din reflex. De sus se vedea cum s-au făcut culoare în toate direcțiile. Salvarea a venit de undeva și s-a dus undeva, dar erau culoare. Adică nu aștepți să vezi tu: „Oare vine pe la mine sau nu?”, ci faci culoarul”, a spus Titi Aur.

Importanța educației rutiere în formarea șoferilor

Titi Aur a vorbit despre importanța educației rutiere și a experienței în trafic și a explicat că șoferii învață să reacționeze corect în situații de urgență doar dacă li se transmite informația încă din școala de șoferi. 

„Asta înseamnă deja educație, asta înseamnă deja înțelegerea traficului, asta înseamnă deja implementat felul ăsta de a reacționa încă din școala de șoferi și pe urmă, în trafic, când ți se întâmplă o dată, de două ori, de trei ori, începi să acumulezi experiență și știi cum să faci la fiecare loc.

Când nimeni nu-ți explică, când nimeni nu te învață, nu-ți transmite, face fiecare ce vrea. Nici șoferul de salvare nu știe pe unde să ceară, ba pe stânga, ba pe dreapta, ceilalți se încurcă, mai prinzi și un începător care se sperie - nu are de ce, că nu e de murit, dar se sperie. Dacă nu ți s-a transmis informația, intri în panică. Dacă la un moment dat ți s-ar fi spus asta, trebuie să știi ce să faci”, a spus Titi Aur la emisiunea DC Conducem de pe DC News și DC News TV. 

Video:

titi aur
ambulanta
autospeciala
prioritate
pompieri
politie
