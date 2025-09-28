Cum îți poți regla stresul fără pastile, doar prin respirație

"Cel mai important proces pe care îl vedem instantaneu este calmul și liniștea. Atunci când respirăm și ne conectăm la noi, activăm parasimpaticul, partea din sistemul nervos care se ocupă cu refacerea, liniștea și digestia. În acest fel scade și nivelul de cortizol, deci intrăm clar în starea de relaxare și ieșim din modul de stres.

Acesta este rezultatul aproape instant pe care oamenii îl pot observa atunci când sunt într-o stare de conflict, când cineva este nervos la volan sau în orice alt context. Avem mereu opțiunea de a alege, iar eu spun tot timpul că tot ce facem este o alegere: reacționez și înjur pe cineva în trafic sau respir? Shift-ul se produce imediat. După două-trei respirații, chiar dacă primul impuls este să reacționăm, apare schimbarea. Poate să mă înjure cineva în trafic, dar merg mai departe și îmi spun: „N-aș vrea să fiu în pielea lui. Am fost acolo, știu cum e, dar acum îmi este bine.”

Un alt proces important este legat de ritmul cardiac. În momentul în care facem acest tip de respirație, bătăile inimii și respirația încep să se sincronizeze. Acest fenomen se numește coerență cardiacă. Nu mai apar acele palpitații intense, așa cum mi s-a întâmplat mie chiar înainte să intrăm în emisie, când m-ai văzut că am făcut câteva respirații pentru echilibru. Nu am nevoie de pastile sau altceva, pentru că avem la îndemână gratuit acest dar suprem de la Dumnezeu.

Respirația conștientă crește oxigenarea. Sângele duce mai mult oxigen către celule și către creier, ceea ce îmbunătățește claritatea mentală și energia. Practic, asta ne dorim cu toții: claritate, decizii bune, alegeri potrivite și energie. Respirația ne oferă și acest boost de energie.

Creierul, atunci când accesăm respirația conștientă, primește mesajul că nu suntem în pericol și se relaxează. Este foarte important de observat rolul expirației. Inspirăm, ne activăm. Expirăm, ne relaxăm. Din păcate, expirăm foarte puțin, iar expirațiile sunt mai scurte decât inspirațiile. O expirație mai lungă ne ajută să mărim capacitatea pulmonară și să eliminăm toxinele și reziduurile care rămân în plămâni. Foarte multe afecțiuni pulmonare pot fi evitate dacă învățăm să respirăm corect.

Pentru că suntem la începutul discuției, am aici o carte pe care cred că fiecare om ar trebui să o aibă în casă, fie părinte sau nu: Respirația, de James Nestor. După cum vedeți, am multe notițe în ea. Deși pare un manual, nu este o lectură greoaie, ci una foarte valoroasă, bazată pe cercetări desfășurate de-a lungul anilor. Autorul însuși s-a supus unor teste incredibile. Ideea centrală este că multe dintre afecțiunile pe care le dezvoltăm încă din copilărie pornesc din modul greșit în care respirăm.

Un exemplu: stomatologii observă frecvent că mulți oameni, chiar și copii, respiră pe gură. Însă noi avem nas și trebuie să respirăm prin el. Gura are alte funcții, dar nu pentru a inspira aer. Nasul filtrează, încălzește și are funcții clare, foarte importante. Probleme precum formarea maxilarului, dantura sau chiar probleme digestive apar încă din copilărie tocmai pentru că cei mici respiră cu gura deschisă", a explicat Luiza Ciurlea, coach în respirație.