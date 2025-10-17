Prof. univ. dr. Lavinia Betea, doctor în psihologie socială, a analizat psihologia noilor generații și a explicat că natura umană nu s-a schimbat odată cu apariția tehnologiei, iar procesele psihice rămân aceleași. De asemenea, este de părere că fiecare generație are elitele sale, dar valorile culturale autentice nu mai sunt împărtășite la scară largă.

„Cum vedeți psihologia noilor generații?", a întrebat Sorin Ivan, decan, director al revistei Tribuna Învățământului.

„Eu sunt mai liniștită în privința caracterizărilor lor și probabil că îmi dă această liniște o foarte bună cunoaștere a istoriei în raport cu oamenii care au făcut doar psihologie. (...) Natura umană este aceeași, nu s-a schimbat. Faptul că avem internet, că avem calculator... Ne naștem, dacă suntem normali, tot cu 5 degete la fiecare mână și la fiecare picior, conformația feței este cam aceeași și procesele psihice nu și-au schimbat funcționalitatea, rolul, efectele.

Eu cred că fiecare generație ale elitele ei, că pe noi ne sperie faptul că realele valori culturale nu mai sunt împărtășite la nivel de masă, așa cum ne învățasem să credem, că tot o elită este aceea care împărtășește astfel de valori, doar că trebuie să ne repoziționăm ca decidenți - mă refer la politicieni, la părinți, la cadre didactice - să stabilim limitele din nou și să punem în funcțiune regulamentele care ne dau siguranță fiecăruia dintre noi", a spus prof. univ. dr. Lavinia Betea.

„ Fără lege și fără regulamente nu există societate"

Prof. univ. dr. Lavinia Betea a criticat ideea că limitarea libertății copilului ar dăuna personalității sau creativității acestuia. Potrivit profesoarei, nevoia de autoritate este firească și înnăscută, prezentă în toate culturile prin credință și reguli, iar societatea nu poate exista fără legi și autoritate.

„Fără lege, fără regulamente nu există societate și nebunia aceasta că îi distrugi personalitatea copilului dacă nu îl lași să spună și să facă orice ar vrea el, că îi inhibi creativitatea și alte asemenea aiureli, eu le spun pur și simplu aiureala unor semidocți cărora le-a trecut pe la ureche câte o lozincă, au preluat din reclama celor care ies în emisiuni să-și mărească piața și nu se gândesc sau nu știu că trebuința de autoritate a individului este înnăscută. Dacă n-ar fi existat această trebuință de autoritate, n-ar fi existat credința în divinitate.

Ori în toate culturile, începând cu cele mai îndepărtate insule cu putință, există satisfacerea acestei trebuințe de autoritate prin credințele pe care le are fiecare comunitate de acolo. Atunci, tu cum vrei să-ți educi copilul să nu creadă în autoritate, să nu creadă în nimic?", a spus prof. univ. dr. Lavinia Betea.

„ Nimeni n-a trăit atât de bine cât trăim noi în ziua de astăzi! ”

Prof. univ. dr. Lavinia Betea a explicat că oamenii de azi trăiesc mai bine ca oricând, iar plângerile referitoare la stres sunt exagerate în comparație cu greutățile generațiilor trecute.

Auzeam și eu la studenți: „În ziua de astăzi....”. Păi, stai puțin, ce se întâmplă în ziua de astăzi? Nimeni n-a trăit atât de bine cât trăim noi în ziua de astăzi!

„Cât de mare este stresul...”. Stai, oprește-te! Tu știi ce vorbești? Păi, în urmă cu 50 de ani, o femeie pe meleagurile natale năștea 10-15 copii, pentru că acesta era programul ei natural, din care mureau cel puțin jumătate. Știi că stresul cel mai mare este pierderea unui copil și tu vii și spui că femeia aceea n-a avut stres, dar tu ai stres că nu-ți place locul de muncă? Nu-ți place, găsești altul, nu-ți place această țară? Există această libertate de a-ți căuta alta”, a spus prof. univ. dr. Lavinia Betea.

„ Rămâi trăsnit când vezi câtă lume se înghesuie la cărțile de dezvoltare personală"

Prof. univ. dr. Lavinia Betea a spus că mulți oameni ajung să creadă și să distribuie informații absurde din mediul online, fără să verifice sursele.

„Drama este că acești semidocți, mulți dintre ei, devin influenceri, apare o disoluție a valorilor reale și oamenii cu o educație mai precară sau mai labili - și aici mă refer la părinți - dau curs sfaturilor, învățăturilor, acestor influenceri de care mediul online este plin”, a spus Sorin Ivan.

„Aici nu putem să spunem decât: „Îi privește. Prostia se plătește și s-a plătit într-una”. Iarăși am trecut la înțelepciunea populară.

Cine este de vină dacă eu, spre exemplu, nu știu ce mănânc și mă otrăvesc de una singură? Una dintre mirările mele actuale este aceea că oameni pe care îi știu de mult, prieteni, și pe care știam niște oameni foarte bine pregătiți în profesiile lor și erau profesii care reclamau specializări serioase, îmi trimit tot felul de, nici nu știu cum să le spun, le-aș spune nebunii, tot felul de aiureli, și mă îngrozesc.

Sunt care vin mai ales dinspre științele exacte, biologie, chimie. Ei au avut de-a face cu o bibliografie mai restrânsă, niște surse de informare care pot fi controlate mai ușor și nu realizează că și în socio-uman trebuie să știi să ierarhizezi sursele, și primul lucru pe care îl faci atunci când vrei să citești cu folos ceva, te uiți cine-i autorul, ce-a făcut acela, în virtutea căror care expertize mă învață el pe mine.

Rămâi trăsnit când vezi, la târgurile de carte, câtă lume se înghesuie la zisele cărți de dezvoltare personală, care sunt echivalentul a ce era Mesmer în secolul XVIII, cu cum să captezi energia divină, cum să o transmiți, energii pozitive", a spus prof. univ. dr. Lavinia Betea la emisiunea DC Edu, de pe DC News, DC News TV şi Părinţi şi Pitici.

Video: