Cum ascunde Coreea de Nord orice indiciu despre starea de sănătate a lui Kim Jong Un

După ce Kim Jong Un s-a întâlnit cu președintele rus Vladimir Putin la Beijing, membrii personalului nord-coreean au șters cu atenție obiectele atinse de liderul suprem al țării, ceea ce, potrivit analiștilor, face parte dintr-un set de măsuri de securitate pentru a contracara spionajul străin, potrivit Reuters.

Chiar și cu aparența unei prietenii în curs de dezvoltare între Kim și Putin, imaginile de miercuri au arătat măsurile extraordinare luate de statul retras pentru a ascunde orice indiciu despre starea de sănătate a lui Kim.

Într-o postare pe Telegram, jurnalistul Kremlinului Alexander Yunashev a distribuit un videoclip în care cei doi angajați ai lui Kim curăță meticulos camera din capitala chineză în care Kim și Putin s-au întâlnit timp de mai bine de două ore.

Spătarul și brațele scaunului au fost frecate, iar masa de cafea de lângă scaunul lui Kim a fost și ea curățată. Paharul lui de băut a fost de asemenea îndepărtat.

„După încheierea negocierilor, personalul care îl însoțea pe șeful RPDC a distrus cu grijă toate urmele prezenței lui Kim”, a spus jurnalistul, referindu-se la Coreea de Nord.

După discuțiile din cameră, Kim și Putin au plecat la o întâlnire pentru ceai și și-au luat rămas bun călduros unul de la altul.

Așa cum s-a întâmplat și în timpul vizitelor sale externe anterioare, Kim și-a luat cu el propriul WC pe trenul său verde care l-a dus la Beijing, pentru a ascunde indicii despre starea sa de sănătate, a relatat ziarul japonez Nikkei, citând agenții de informații din Coreea de Sud și Japonia.

Astfel de măsuri sunt un protocol standard încă din era predecesorului lui Kim, tatăl său Kim Jong Il, a declarat Michael Madden, expert în conducerea Coreei de Nord la Stimson Center din SUA.

„Toaleta specială și sacii necesari pentru deșeuri, resturi și mucuri de țigară există pentru ca o agenție de informații străină, chiar și prietenoasă, să nu poată preleva un eșantion și să-l testeze”, a explicat Madden.

„Acest lucru ar oferi informații despre orice afecțiune medicală a lui Kim Jong Un. Pot fi analizate chiar și părul sau excrescențele de pe piele”, a adăugat el.

În 2019, după un summit la Hanoi cu președintele american Donald Trump, gardienii lui Kim au fost văzuți blocând podeaua camerei de hotel pentru a o curăța ore întregi și scoțând obiecte, inclusiv salteaua de pat.

Echipa lui Kim a fost observată curățând meticulos obiectele înainte ca acesta să le folosească.

În timpul întâlnirii sale din 2018 cu președintele sud-coreean Moon Jae-in, gardienii nord-coreeni au pulverizat scaunul și biroul cu dezinfectant și le-au șters înainte ca Kim să se așeze.

Înainte de a se așeza la alt summit cu Putin în 2023, echipa sa de securitate a șters scaunul cu dezinfectant și l-a verificat cu rigurozitate pentru a se asigura că este sigur, unul dintre gardieni folosind chiar un detector metalic pentru a scana scaunul, arată imaginile video.

