Cum arată normalitatea într-un bloc din București. Dacă apar probleme cu gazele, se intervine în maximum 4 ore

”Acum 2-3 ani am avut un mic incident pe instalația de gaz de la bloc. Noi avem detectoare de gaz. Sistemul întrerupe automat gazul la intrarea in bloc atunci când depistează o anumită concentrație de gaz într-un apartament.

La fiecare etaj este un dispozitiv care afișează la ce apartament este incidentul.

La început nu știam cum să procedăm și cineva a sunat la Distrigaz să vină să verifice. Echipa de la Distrigaz a venit promt, a pus sigiliu la intrarea în bloc și a plecat.

Apoi au venit cei cu care aveam contract pentru instalația de detectoare de gaz, au verificat și apoi au făcut un dosar către Distrigaz și aceștia au venit și au dat drumul la gaze. Asta a durat 3 zile. Firma cu care aveam noi contract ne-a anunțat atunci că este mai bune să sunăm la ei să vină să verifice pentru că Distrigaz nu intervine decât până la intrarea în bloc și de aceea ei pun sigiliul la intrarea în bloc și apoi dau drumul la gaze doar după ce firma care a intervenit face un dosar cu intervenția și îl depune la Distrigaz aceștia trimit o echipă să dea drumul la gaze.

Acum avem un contract cu firma care intervine și aceasta trimite un om să verifice instalația în cel mult 4 ore de la declanșarea alarmei și oprirea gazului. Și apoi acesta poate să pornească valva de alimentare cu gaz direct din soft. În acest fel rezolvările sunt într-un timp relativ rezonabil. De atunci am mai avut gazul oprit de câteva ori, de cele mai multe ori au fost alarme false, ca urmare a gătitului. Ultima a fost la noi, când Mălina a făcut sucul de roșii.

Am avut și un caz acum ceva timp când o vecină mai în vârstă a uitat gazul deschis fără să aprindă aragazul. Detectorul de gaz și-a făcut datoria și am evitat un dezastru.

Eu vă spun cazul de la noi din bloc” scrie un internaut, Eduard Pantilimon, pe Facebook.