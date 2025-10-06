Cum arată generația tinerilor care cresc departe de țară. Ne spune Gina Dumitriu, profesor în Italia

De ani de zile, Gina Dumitriu, profesor de limba română și coordonator al Școlii Românești din Terni, Italia, sprijină copiii românilor să nu își piardă legătura cu identitatea și cultura românească.

Vorbim despre cât de importantă este limba română pentru copiii care cresc în diaspora, despre principalele tipologii ale copiilor români din străinătate, dar și despre măsura în care statul român e capabil să „vorbească” pe limba lor.

Emisiunea "Generația globală" se difuzează pe canalele de Youtube și paginile de Facebook ale platformelor ȘtiriDiaspora și DCNews, de la ora 13.00.

Despre "Limba noastră, povestea noastră"

Prin intermediul proiectului "Limba noastră, povestea noastră" încercăm să creștem gradul de informare în comunitățile de români din străinătate cu privire la oportunitățile existente de învățare a limbii române de tip „Limbă, Cultură și Civilizație Românească” - LCCR, școli de duminică, cursuri în școli publice, etc. Totodată, vom promova elitele educaționale din diaspora, cu accent pe profesorii și voluntarii implicați în predarea limbii și culturii românești.

În cadrul seriei de emisiuni „Generația globală” veți cunoaște români de succes din diaspora care au reușit în diverse domenii și care pot oferi modele de inspirație pentru tineri. Totodată, vom explora experiențele tinerilor români din diverse țări, provocările cu care se confruntă în sistemele educaționale străine și cum pot valorifica educația pentru un viitor de succes. Nu în ultimul rând, vom afla povești ale tinerilor români care au obținut burse la universități de prestigiu din străinătate și care împărtășesc strategiile lor pentru excelență în educație.