Cum ar urma să fie executat Tyler Robinson, asasinul lui Charlie Kirk, dacă va fi condamnat la moarte

Procurorii din Utah au spus marți că vor solicita pedeapsa cu moartea pentru presupusul asasin al activistului conservator Charlie Kirk și au dezvăluit noi detalii ale cazului, inclusiv mesaje text în care acesta ar fi mărturisit în privat că a comis crima, scrie Reuters.

„M-am săturat de ura lui”, i-a spus Tyler Robinson, în vârstă de 22 de ani, colegului său de apartament și partenerului romantic, atunci când a fost întrebat de ce a comis crima, potrivit transcrierilor mesajelor atribuite suspectului în documentele depuse de procurori la dosar.

El este acuzat că ar fi tras cu o pușcă de pe acoperiș, glonțul străpungând gâtul lui Kirk miercurea trecută, în campusul Universității Utah Valley din Orem, la aproximativ 65 km sud de Salt Lake City.

Biroul procurorului districtual din Utah County, Jeffrey Gray, l-a pus sub acuzare pe Robinson pentru șapte capete de acuzare marți, inclusiv crimă agravată, obstrucționarea justiției pentru distrugerea probelor și influențarea martorilor pentru că i-ar fi cerut colegului său să șteargă mesajele incriminatoare.

Unii politicieni, inclusiv președintele SUA Donald Trump, au cerut pedeapsa capitală în acest caz.

Într-o conferință de presă, Gray a spus că a luat decizia de a solicita pedeapsa cu moartea „independent, bazându-se exclusiv pe probele disponibile și pe circumstanțele și natura crimei.”

Robinson a avut marți după-amiază prima apariție în fața instanței, prin videoconferință din închisoare, purtând o tunică de prevenire a sinuciderii. A rămas fără expresie, dar a părut că ascultă atent în timp ce judecătorul îi citea acuzațiile și îl informa că ar putea primi pedeapsa cu moartea.

Inculpatul a vorbit o singură dată, când i s-a cerut să își spună numele. Constatând că Robinson nu își poate permite un avocat, judecătorul Tony Graf din Districtul 4 Utah a declarat că îi va desemna un avocat din oficiu înainte de următoarea audiere, programată pe 29 septembrie.

Între timp, acesta a fost plasat în arest fără posibilitatea de eliberare pe cauțiune, în închisoarea din Washington County, unde, potrivit unui purtător de cuvânt al șerifului, se află sub „protocol de supraveghere specială” ce include monitorizare sporită.

Cum ar urma să fie executat Tyler Robinson, dacă va fi condamnat la moarte?

Metoda principală de execuţie în Utah este injectarea letală. Utah păstrează însă opțiunea plutonului de execuţie (firing squad) ca metodă alternativă în anumite situații.

În practică, plutonul poate fi folosit dacă:

- condamnatul alesese plutonul înainte de 2004 (clauză de tranziţie).

- în termen de 30 de zile înaintea execuției statul nu poate obține substanțele necesare pentru injecția letală - atunci legea prevede reinstalarea plutonului ca metodă de rezervă.

Executările în Utah se efectuează la Utah State Correctional Facility. Legislația prevede și reguli practice pentru punerea în aplicare (de ex. pentru pluton: selectarea unui pluton format din cinci ofiţeri de ordine publică).

Ce ar însemna concret pentru Tyler Robinson

În momentul de față el e acuzat. Procurorii au anunţat că vor solicita pedeapsa capitală, dar nu există o condamnare definitivă. Dacă ar fi găsit vinovat şi condamnat la moarte, procedura ar urma prevederile statului Utah: injectare letală, cu posibilitate de pluton dacă injecţia nu e posibilă din cauze legale/tehnice.

Înainte de orice execuţie ar urma un lung proces de apeluri federale şi de stat şi posibile cereri de clemenţă la guvernator - în practică, între condamnare şi o execuţie efectivă trece mult timp.

