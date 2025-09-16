Cum ar trebui să bei cafeaua dimineața. Greșeala pe care o fac mulți oameni

Majoritatea oamenilor își încep ziua cu o ceașcă de cafea fierbinte. Consumată cu moderație, cafeaua poate face parte dintr-un stil de viață sănătos, dar endocrinologul Francisco Rosero atrage atenția asupra unui detaliu important care poate influența digestia.

Endocrinologul Francisco Rosero atrage atenția că, deși cafeaua de dimineață te menține vigilent și te ajută să te concentrezi, nu ar trebui consumată pe stomacul gol. După mai bine de opt ore de somn fără lichide, corpul se trezește deshidratat, iar cafeaua poate agrava această stare. Pentru a evita probleme digestive și pentru a pregăti organismul pentru ziua care începe, el recomandă să bei mai întâi un pahar cu apă. Astfel, rehidratarea activează sistemul digestiv, creierul și întregul corp, potrivit 20minutos.es.

De ce să consumi cafea

Cafeaua este un adevărat aliat al sănătății și, consumată cu moderație, ea poate aduce numeroase beneficii, atât fizice, cât și mentale.

Aceasta stimulează vigilența și concentrarea. Cofeina din cafea acționează ca un tonic natural pentru creier, te ajută să te trezești dimineața și să te menții alert în momentele de oboseală. Mulți oameni descoperă că o ceașcă de cafea le poate crește productivitatea și capacitatea de concentrare.

Pe lângă efectul energizant, cafeaua are și proprietăți antioxidante. Acești compuși contribuie la protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ și pot reduce riscul anumitor afecțiuni cronice. Studiile arată că un consum moderat de cafea poate fi asociat cu o protecție mai bună a ficatului și cu un risc redus de diabet de tip 2.

Cafeaua poate fi și un sprijin pentru starea de spirit. Cofeina stimulează eliberarea de dopamină, neurotransmițător asociat cu plăcerea și motivarea. Astfel, o ceașcă de cafea poate transforma o dimineață mohorâtă într-un început de zi plin de energie și bună dispoziție.

De asemenea, cafeaua devine adesea un prilej de întâlnire și conversație. Pauza de cafea oferă momente de relaxare, de discuții cu prietenii sau colegii.

Consumată responsabil, cafeaua nu este doar o băutură, ci un adevărat aliat al sănătății și stării de bine. Fie că o savurezi dimineața, fie că o incluzi în momentele tale de relaxare, cafeaua poate aduce un plus de vitalitate și bună dispoziție în viața de zi cu zi.

