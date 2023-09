„Eu am ajuns să învăț multe lucruri despre nutriție pentru că am fost nevoită. Am luat în sarcină 32 de kilograme. Nu faceți ca mine, cea mai mare greșeală, pentru că am avut relaxarea fetei care nu avea niciodată probleme cu kilogramele, eram în grafic, nu mi-am făcut probleme. Am tot acumulat kilograme, apoi am zis că le dau jos. M-am urcat pe cântar și am spus 'bine, ce să vezi'. Culmea e că nici nu-mi făceam poftele, mâncam sănătos, dar foarte mult. Făceau excepție ciocolata de casă pe care o aveam făcută în casă sau o cumpăram dintr-un loc anume și pizza. Era o pizzerie lângă spital și când aveam controlul mă opream la pizza. În afara acestor două alimente am mâncat foarte sănătos. Am avut un stil de viață și o dietă bine puse la punct, dar am mâncat enorm, cantitățile erau enorme.

La un moment dat spuneau prietene de-ale mele care trecuseră prin sarcină că în luna a șaptea sau a opta nu o să pot să mai mănânc atât de mult, de unde, eu mâncam la fel”, a povestit Adina Halas.

După naștere, vedeta a rămas cu 19 kilograme în plus

„Așa m-am trezit cu multe kilograme în plus, la două-trei săptămâni de după naștere aveam vreo 19 kilograme de dat jos, ceea ce era mult și mi-am sunat prietenii din domeniul nutriției. Până atunci nu aveam nicio apăsare în acest domeniu. Mi-au zis să mă pun pe slăbit, dar nu înainte de a termina alăptatul. Zis și făcut! Am terminat alăptatul, după care am intrat în sala de sport și am început să slăbesc. Cristian Mărgărit m-a ajutat în acel moment, el m-a făcut să conștientizez ce făceam greșit, ce înseamnă un jurnal de nutriție, ce înseamnă macronutrienți și multe altele. Și a început să-mi placă foarte mult, dar sunt la nivelul de amator”, a precizat Adina Halas.

Adina Halas a dat jos greutatea acumulată în sarcină în doar 10 luni

Vedeta şi-a pus în plan să revină la forma iniţială prin sport, iar în doar 10 luni a reușit să dea jos toate kilogramele în plus.

„Între 8 și 10 luni eram la forma fizică pe care o aveam înainte. Aveam o formă fizică mai bună, în momentul în care am slăbit. Eu am slăbit folosind antrenamentele cu greutăți, am făcut cardio și antrenamente funcționale, dar am făcut ceva ce până atunci nu făcusem atât de serios: antrenamente cu greutăți, iar asta m-a ajutat foarte mult. Între timp mi-a crescut masa musculară, slăbeam, pielea se așeza frumos pe mușchi. Am constatat că aveam aceleași kilograme pe care le-am avut înainte de sarcină, dar mă plăceam mai mult după pentru că aveam mai multă masă musculară”, a spus Adina Halas în cadrul emisiunii „Oracolul Vedetelor”, difuzată pe DC News și Spectacola.

Vezi emisiunea integrală în materialul video de mai jos:

