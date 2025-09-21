€ 5.0719
Data publicării: 22:20 21 Sep 2025

Cum a fost găsit un ucrainean de 29 de ani, aflat în Munții Maramureșului

Autor: Anca Murgoci
ucrainean Sursa foto: Salvamont Maramureș
 

Un ucrainean aflat în munte de șapte zile a fost găsit de culegătorii de ciuperci.

Un cetățean ucrainean aflat de mai multe zile în Munții Maramureșului a fost găsit în stare gravă de culegătorii de ciuperci, a informat, duminică seara, directorul Serviciului Public Județean Salvamont Maramureș, Dan Benga.

„Bărbatul, în vârstă de 29 de ani, a fost găsit în Munții Maramureșului de doi culegători de ciuperci care au dat alarma sunând la 112. Ucraineanul se afla pe drum de șapte zile (din spusele lui) și era în stare gravă: deshidratat, nu mai mâncase de două zile nimic. După ce i s-a oferit apă și mâncare, bărbatul a fost coborât din munte și predat echipajului Ambulanței Maramureș. La momentul recuperării, acuza dureri de cap, pierderea parțială a vederii la ochiul stâng și avea zgârieturi pe aproape tot corpul. Ambulanța l-a preluat și l-a transportat la cea mai apropiată unitate medicală pentru investigații și tratament”, a spus Dan Benga.

Conform acestuia, acțiunea de salvare a durat puțin peste trei ore și jumătate și a fost sprijinită de un echipaj al Sectorului Poliției de Frontieră din comuna Poienile de sub Munte, localitate de graniță cu Ucraina.

Coordonatele de localizare a cetățeanului ucrainean pe munte au fost stabilite de STS.

x close