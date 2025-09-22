€ 5.0753
Data publicării: 22:05 22 Sep 2025

EXCLUSIV Cum a ajuns Hidroelectrica de la datorii de 1,3 miliarde la cea mai profitabilă companie din România

Autor: Ioan-Radu Gava
hidroelectrica-reia-lucrarile-la-bumbesti---livezeni--proiectul--prc-e2prc-80prc-9dde-utilitate-publica-si-de-interes-nationalprc-e2prc-80prc-9d_61649400 FOTO: Agerpres
 

Remus Borza, avocatul care a salvat Hidroelectrica, a explicat cum a fost transformată Hidroelectrica în cea mai profitabilă companie din România.

Remus Borza, avocatul care a salvat Hidroelectrica, a explicat, în cadrul unui interviu la DC News, cum a reușit să transforme compania și să o ducă de la datorii de 1,3 miliarde de euro la cea mai profitabilă din România.

„Restructurarea prin insolvență a celei mai valoroase companii a Statului Român a arătat că există potențial, că și companiile statului pot genera încredere, stabilitate și profit, dacă sunt administrate de o manieră corectă, onestă și transparentă. Asta am făcut, cu prisosință, la Hidroelectrica și din cea mai îndatorată companie din România - la nivelul anului 2012 avea 5,3 miliarde de lei, adică 1,3 miliarde de euro la acea vreme - am transformat-o în cea mai profitabilă companie din România. Este cea mai profitabilă dintre toate companiile înregistrate la Registrul Comerțului.

O altă premieră unică este că am reușit să plătim creanțe la valoare nominală, nu am dat țeapă nimănui. A fost un proces amplu de reformă, de optimizare, de restructurare a costurilor, care a adus Hidroelectrica la o profitabilitate operațională, la o EBITDA de 70%. E de invidiat. În nicio altă companie, din nicio arie sau sector industrial, nu reușește să aibă o asemenea profitabilitate“, a spus Remus Borza.

Avocatul Remus Borza: Tunul dat Statului Român a fost de 2 miliarde de euro

Avocatul a punctat faptul că toată restructurarea Hidroelectrica s-a făcut cu sacrificii, care au costat Statul Român aproximativ 2 miliarde de euro, dar în final

„Dar erau atunci informații că dați oameni afară“, a completat Val Vâlcu.

„Nu a fost o restructurare ușoară, a implicat și costuri din punct de vedere social, am preluat atunci Hidroelectrica cu 5.239 de salariați și am lăsat-o cu 3.100 de salariați. Ce vreau să subliniez e că nu a plecat niciun om direct productiv. Din producție a plecat preponderent din TESA. Era o TESA supradimensionată. De aici s-a făcut și optimizarea de organigramă, de personal, implicit la fondul de salarii.

A fost și o bătălie judiciară, au existat 279 de dosare de litigii cu băieții deștepți, la instanțele naționale din România, la instanțele din Austria și la instanțele arbitrale din Geneva, Paris și Washington. Noi am câștigat pe linie. După ce am denunțat contractele băieților deștepți, au cerut ca măsuri de retorsiune, daune de 1,6 miliarde de euro, pentru că am avut tupeul și obrăznicia să le denunț contractele, prin care au câștigat, în șase ani, peste 1 miliard de euro. În realitate au câștigat 2 miliarde de euro. 1 miliard de euro din tradingul de energie și un miliard de euro din retehnologizările unor centrale, făcute prost, fie că vorbim de Porțile de Fier 1 și 2 sau centralele de pe Oltul inferior. A fost o singură retehnologizare corectă, doar că ea s-a făcut pe finanțarea Băncii Mondiale, mă refer la retehnologizarea de la Lotru-Ciunget. Una peste alta, tunul dat Statului Român a fost de 2 miliarde de euro“, a conchis avocatul Remus Borza.

