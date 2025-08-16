Culisele unei mega-afaceri ilegale. Poți să îți cumperi casă și mașină, dintr-un singur exemplar, dar faci garantat închisoare dacă ești prins - Video

Este vorba despre traficul cu icre negre și vânătoarea ilegală de sturioni. Dar de ce sunt sturionii atât de speciali, încât a fost interzisă vănătoarea comercială în România și s-au înăsprit pedepsele?

Sturionii sunt cei care produc faimosul caviar, icrele negre, care dacă ajung să fie vândute pot genera averi fabuloase. De asemenea, sturionii din România sunt pe cale de dispariție, în special din cauza pescuitului excesiv, braconajului și a distrugerii habitatelor lor naturale. Speciile de sturioni care trăiesc în Marea Neagră și în Dunăre, cum ar fi morunul, șipul, viza, păstrugă, nisetrul și cega, sunt amenințate cu dispariția.

Ce îl face atât de special pe sturion

"Sturionul este cel care produce caviar, care este foarte scump. Icrele negre, respectiv ouale femelelor este faimosul caviar. De exemplu, dacă un pescar prindea un sturion și vindea icrele... apoi avea bani să își cumpere mașină, să își facă o casă, să își ducă copii la școală, doar dintr-un singur exemplar de sturion suficient de mare. Tentația este foarte mare. Însă, în momentul de față, trebuie să te sprijine cineva (n.red. ilegal), adică să poți valorifica acele icre, pentru că nu le poți pune la vedere, pe marginea drumului, să le vinzi.

Dacă se dovedește că ai făcut braconaj cu sturioni, nu mai scapi de închisoare!

De anul trecut, s-a înăsprit legislația. Înainte era pedepsit braconajul cu sturioni de la 1 la 3 ani. De obicei, la astfel de pedepse, dacă se dovedeau, primeai cu suspendare, cu muncă în folosul comunității, amendă penală etc. Acum, a crescut pedeapsa de la 5 la 7 ani! Deci, dacă se dovedește că ai făcut braconaj, nu mai scapi de închisoare! Prin urmare, în momentul de față, ca să vinzi repede icrele negre, trebuie să ai sprijin ilegal.

Și carnea este destul de apreciată, este fără oase, gustoasă. Eu am mâncat din aquacultură, pentru că de acolo este permis. Noi avem facilități de acest fel, care produc carne și caviar", a spus Cristina Munteanu, reprezentant al organizației nonguvernamentale WWF România, la DC Anima, prezentată de Tudor-Tim Ionescu, la DC News.

