Cu cât ar trebui să crească pensiile de la 1 ianuarie. Marius Budăi, noi declarații

Ministrul Muncii, Marius Budăi, a fost întrebat, duminică, la Antena 3, cu ce procent vor creşte pensiile.

„Ultima discuţie pe care am avut-o în coaliţie, şi aţi văzut şi dumneavoastră, co-preşedinţii coaliţiei, cei doi preşedinţi ai celor mai mari partide, şi mă refer la Marcel Ciolacu şi la premierul României, au spus foarte clar că, de la 1 ianuarie, pensiile vor creşte. Ministrul de Finanţe, când s-a referit la procent, s-a referit la procentul din lege care vorbeşte despre actualizarea cu rata inflaţiei, este vorba despre rata inflaţiei din 2021 care este 5,1%. Noi, PSD, când ne-am făcut calculele şi am făcut acele propuneri pe masa coaliţiei, am luat în calcul cifre oficiale care sunt pe diferite siteuri de specialitate, mă refer la Comisia Naţională de Prognoză, INS, Ministerul Finanţelor, execuţia bugetară şi am ajuns la concluzia că pensiile ar trebui să crească de la 1 ianuarie cu cel puţin 10 la sută”, a spus Marius Budăi.

„În coaliţie şi în gândirea noastră, poate ar trebui mai mult, dar trebuie să avem un echilibru în a sprijini şi mediul de afaceri şi să facem un echilibru între măsurile care vin în sprijinul mediului de afaceri, măsurile economice şi între tot ceea ce înseamnă pachetele sociale”, a spus Marius Budăi.

De asemenea, ministrul Muncii a zis că se lucrează în coaliţie la construcţia bugetului. Când va fi luată decizia finală în privinţa acestuia, va fi cunoscut şi procentul final cu care vor fi majorate pensiile, a precizat ministrul Marius Budăi.

Guvernul intenţionează să trimită luna viitoare în Parlament proiectul de buget pe 2023. Documentul va cuprinde, printre altele, majorarea pensiilor de la 1 ianuarie şi a salariului minim pe economie, susţin autorităţile.

Se intenţionează ca proiectul bugetar să fie trimis în luna noiembrie Parlamentului spre dezbatere şi adoptare. Pe de altă parte, ministrul Finanţelor, Adrian Câciu, afirmă că proiectul bugetar va cuprinde, totodată, majorarea pensiilor, dar şi a salariului minim pe economie.

„În baza acelei ordonanţe se construieşte şi se aprobă strategii fiscal-bugetare, legea plafoanelor şi apoi legea bugetului. Deci, toate aceste elemente şi măsuri, inclusiv de natură socială, dar şi de echilibru pe partea economică şi partea de investiţii, le vom vedea în etapele premergătoare punerii în dezbatere publică a legii bugetului. Un element care va apărea săptămânile viitoare este prognoza de toamnă care ne va arăta cum stăm pe anul 2023. Rămâne să stabilim ce vine în plus faţă de ceea înseamnă aplicarea articolelor din legea cu privire la sistemul public de pensii. Scopul este să atenueze rodarea de putere de cumpărare. Pe de altă parte, trebuie să nu deterioreze deficitul la fondul de pensii.”, a spus Adrian Câciu.

Despre majorarea pensiilor începând de anul viitor a vorbit şi vicepremierul Kelemen Hunor, explicând că se urmăreşte în principal acoperirea a ceea ce se pierde din puterea de cumpărare din cauza inflaţiei.

