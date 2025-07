CSM îi ia apărarea şefului DNA, după cazul Piedone: Agresivitatea limbajului folosit de unii politicieni depăşeşte libertatea de exprimare

CSM precizează, vineri, într-un comunicat, legat de apărarea independenţei procurorilor din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi a reputaţiei profesionale a procurorului-şef al instituţiei şi a procurorului de caz, că Secţia pentru procurori a Consiliului s-a sesizat cu privire la vehicularea în spaţiul public a mai multor intervenţii, pe de o parte ale unor reprezentanţi ai puterii legislative, iar pe de altă parte ale unor jurnalişti care au adus în atenţia publică un dosar penal privind activitatea ANPC instrumentat de Direcţia Naţională Anticorupţie aflat încă în faza nepublică, analizând modul în care procurorul de caz a abordat comunicarea unor acte de dispoziţie emise conform Codului de procedură penală.



Raportat la această situaţie, Secţia pentru procurori din cadrul CSM spune că activitatea parchetelor nu este exceptată de la o eventuală critică publică referitoare la modul în care sunt instrumentate dosarele penale, dar în anumite limite şi în raport cu stadiul anchetelor.



"Prevederile legislative actuale au facilitat, în mod nedorit, un acces extins la conţinutul unor acte procesuale în momente în care ancheta este nepublică. Mai mult decât atât, comunicarea actelor procesuale 'in extenso' unor entităţi care, în principiu, nu au legătură directă cu cauza penală a facilitat deseori scurgerea unor informaţii nepublice în presă sau pe reţele de socializare. În astfel de cazuri, justiţia beneficiază de instrumente interne de reglare, în acest moment Inspecţia Judiciară verificând modul în care au ajuns în spaţiul public fragmente din actul procesual emis de procurorul de caz. Până la finalizarea verificărilor, orice alte concluzii vehiculate în spaţiul public apar ca fiind lipsite de fundament", precizează sursa citată.



Pe de altă parte, se menţionează că trebuie să existe o diferenţă certă între modul în care acte din dosare penale ajung în spaţiul public şi modul în care aceste acte sunt întocmite.



"Abordarea procurorului de caz privind materialul probator, inclusiv din perspectiva oportunităţii, nu ar putea face obiectul unei dezbateri publice reale în acest stadiu al anchetei penale, relevanţa unor aspecte reţinute în actele procesuale, inclusiv a celor care, în aparenţă, privesc viaţa privată, putând fi evaluată doar la finalizarea anchetei. În condiţiile în care legea prevede suficiente instrumente de verificare, inclusiv pe parcursul anchetei penale, orice altă analiză, care nu ia în considerare ansamblul probator, ar putea părea lipsită de obiectivitate", arată Secţia pentru procurori.



Procurorii din CSM subliniază că reacţiile unor persoane din mediul politic generate de apariţia unor stenograme care ar putea fi de natură să afecteze dreptul la viaţă privată al oricărei persoane poate apărea ca justificată doar dacă, prin ele însele, nu ar induce o presiune suplimentară nejustificată asupra procurorului de caz şi a instituţiei în care acesta activează.



"Agresivitatea limbajului folosit de aceştia, dar şi de unii jurnalişti, raportat la procurorul de caz şi la şeful instituţiei, depăşeşte cu mult libertatea de exprimare şi ajunge în zona atacurilor la persoană. Atacurile de o asemenea virulenţă, centrate pe discreditarea persoanei şi nu pe critica argumentată a unor acte sau decizii procedurale, reprezintă o formă inacceptabilă de presiune externă asupra activităţii procurorilor, cu consecinţa încălcării independenţei profesionale a procurorului de caz, contrară principiilor statului de drept. Ca garant al independenţei procurorilor, Secţia pentru procurori a CSM atrage atenţia asupra faptului că limbajul utilizat, precum şi acuzaţiile aduse nu pot justifica în niciun moment legitimitatea unui eventual interes public", afirmă CSM.



Cristian Popescu Piedone a fost demis miercuri din funcţia de preşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, decizia fiind semnată de premierul Ilie Bolojan.



Fostul preşedinte al ANPC este cercetat penal de DNA, sub control judiciar, într-un dosar în care este acuzat că ar fi avertizat un hotel din Sinaia că urmează să efectueze acolo un control.



După punerea sub acuzare, mai multe site-uri au publicat stenograme din dosarul instrumentat de DNA, în care este redată şi o ceartă între Piedone şi soţia sa.

