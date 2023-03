CS Universitatea Craiova - CFR Cluj, play-off. Dan Petrescu: O să vedem dacă patronul mai e mulţumit la vară dacă nu iau campionatul / Video

"Craiova a avut ceva jucători la loturile naţionale, nu aşa de mulţi ca noi, şi cred că a avut mai mult timp să pregătească meciul de duminică. Ei acasă au pierdut doar două meciuri în acest sezon, unul cu FCU Craiova şi unul cu Rapid. Aşa că suntem conştienţi de dificultatea şi de importanţa meciului. Ivan este golgheterul echipei în ultimii ani, nu numai anul acesta. De fapt, cel mai bun jucător al Craiovei în ultimii ani a fost Ivan. Este şi într-o formă foarte bună. Aşadar e clar că e cel mai important jucător al lor, însă la Craiova mai sunt vreo şapte-opt jucători de mare nivel. Trebuie să fim atenţi la ei, la Baiaram, la Markovic, la Koljic, la Işfan, la Cîmpanu... şi mulţi alţii, au foarte mulţi jucători buni de atac. În plus, cei doi închizători, Mateiu şi Screciu, sunt într-o formă excelentă şi aduc echilibru. De aia în ultimul timp Craiova a avut rezultate pozitive", a spus tehnicianul.

"La noi Camora e în continuare accidentat, Boateng s-a accidentat şi el la meciul amical cu FC Hermannstadt... deci unul dintre cei mai buni jucători şi căpitanul echipei sigur nu vor putea juca. Şi mai sunt şi alţi jucători cu probleme medicale, dar pe care sperăm să îi recuperăm până la ora jocului. E clar însă că nu pot pregăti meciul cu Craiova aşa cum mi-aş fi dorit... în afară de accidentări mai sunt şi drumurile lungi făcute de jucători, plus un moral nu aşa de bun după ultimele rezultate, mai ales cel cu Rapid", a adăugat Dan Petrescu.



Antrenorul a negat faptul că a semnat prelungirea contractului său cu CFR Cluj, scadent în vara anului 2024. El a menţionat că în fotbal se pot întâmpla multe şi nu este convins că patronul Nelu Varga va mai fi mulţumit de el dacă CFR Cluj nu câştigă titlul în acest sezon.



"Nu am semnat nimic. Deocamdată ne concentrăm la acest campionat, după aia vedem ce va fi în continuare. Mai am contract până în 2024, nu cred că e grabă. Dacă se termina acum în vară, puteam să negociem, dar aşa nu are rost să ne grăbim. Într-adevăr, am vorbit aşa puţin cu patronul, dar nimic concret. Acum să ne concentrăm la acest campionat. În fotbal se schimbă multe, uite, eu eram sigur că antrenorul lui Bayern nu va fi demis... dar s-a întâmplat. Aşa că nu are rost să ne grăbim. O să vedem dacă patronul mai e mulţumit la vară dacă nu iau campionatul. Noi ne-am obişnuit să câştigăm, dar dacă nu, vedem ce va fi. Eu zic că ar fi bine să câştigăm măcar Cupa României, dacă nu campionatul. Ca să avem după aceea un culoar bun în cupele europene. E posibil orice anul acesta în campionat. Din cele cinci echipe, deci în afară de Sepsi, oricare poate să câştige campionatul", a precizat Dan Petrescu.

Echipa de fotbal CFR Cluj întâlneşte, duminică, de la ora 21:00, pe Stadionul Ion Oblemenco din Craiova, formaţia Universitatea Craiova, într-o partidă contând pentru etapa a 2-a a play-off-ului Superligii.

