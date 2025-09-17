Criză politică în Franța: Socialiștii presează guvernul Macron pentru concesii bugetare uriașe

Liderii Partidului Socialist din Franța au început miercuri o rundă de discuții tensionate cu noul prim-ministru Sebastien Lecornu, solicitând concesii importante privind bugetul național.

Cererile socialiștilor includ suspendarea reformei pensiilor, introducerea unui nou impozit pe avere și reducerea economiilor planificate pentru 2026, într-un context politic fragmentat și cu tensiuni sociale crescânde, conform Reuters.

După ani petrecuți în opoziție, socialiștii francezi par să fi recâștigat pârghii de influență. Noul prim-ministru Lecornu poartă discuții cu lideri din întreg spectrul politic pentru a obține sprijin în parlamentul fragmentat, ceea ce le oferă socialiștilor ocazia de a-și impune agenda.

Liderul Partidului Socialist, Olivier Faure, a declarat că întâlnirea cu Lecornu are ca scop prezentarea unor „cereri clare: încetarea reducerilor bugetare drastice, contribuții echitabile din partea celor mai bogați și creșterea puterii de cumpărare”.

Socialiștii vor să elimine modificările pensionale

Deputatul socialist Philippe Brun a precizat că partidul cere adoptarea elementelor-cheie ale propunerilor lor pentru bugetul din 2026. Predecesorul lui Lecornu, Francois Bayrou, a fost demis după ce a propus reduceri bugetare de 44 de miliarde de euro.

Cererile socialiștilor includ eliminarea modificărilor pensiilor, introducerea unui impozit pe avere și reducerea la jumătate a economiilor planificate pentru anul viitor. „Nu vom negocia până când nu vor fi anunțate concesii foarte clare”, a declarat Brun pentru France Info.

Un sondaj IFOP publicat marți arată că 86% dintre francezi susțin un nou impozit pe avere, iar 66% sprijină suspendarea reformei pensiilor. Totuși, socialiștii trebuie să gestioneze cu atenție tensiunile politice: insistența excesivă ar putea duce la alegeri parlamentare anticipate, care nu le-ar avantaja.

Brun a subliniat că partidul este deschis la compromisuri și a propus scutirea startup-urilor, precum Mistral AI, de impozitul pe avere pentru a sprijini dezvoltarea acestora.



Lecornu între dialog și constrângeri

Prim-ministrul Lecornu s-a arătat dispus la dialog, dar trebuie să mențină moștenirea lui Macron și să păstreze sprijinul conservatorilor din Les Républicains. Franța se confruntă cu un deficit bugetar aproape dublu față de plafonul UE de 3% și o datorie publică de 114% din PIB.

Numit săptămâna trecută, Lecornu este al cincilea prim-ministru al lui Macron în mai puțin de doi ani. Parlamentul divizat l-a demis pe Bayrou din cauza planurilor sale bugetare.

Sindicatele și grupurile de stânga au planificat proteste naționale joi, cerând măsuri bugetare și îmbunătățiri pentru salarii, pensii și servicii publice. Aproximativ 80.000 de polițiști vor fi mobilizați, potrivit ministrului de interne Bruno Retailleau, care a avertizat că mii de persoane violente ar putea participa la demonstrații și că există riscul blocării unor locații strategice.

