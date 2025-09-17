Criză în fermele Greciei din cauza variolei. Fermierii riscă interdicții drastice și pierderi uriașe

Fermierii greci se confruntă cu posibilitatea unei interdicții naționale privind transportul oilor și caprelor dacă medicii veterinari și crescătorii de animale nu intensifică controalele sanitare și măsurile de igienă pentru a limita răspândirea variolei ovine, a avertizat marți guvernul. Boala a dus deja la sacrificarea a peste 260.000 de animale și la închiderea a aproximativ 1.100 de ferme din întreaga țară.

Variolei ovine și caprine nu reprezintă un risc pentru sănătatea oamenilor, însă afectează direct producția de carne și lapte, punând presiune pe prețurile alimentelor. Specialiștii avertizează că exportul de feta, brânza sărată emblematică a Greciei, ar putea fi afectat, ceea ce ar avea repercusiuni economice semnificative. Peste 2.400 de cazuri au fost înregistrate în ultimele 12 luni, majoritatea în lunile iulie și august, potrivit Ministerului Agriculturii.

Conform datelor oficiale, aproximativ 2% din efectivul de ovine și caprine al Greciei a fost sacrificat, adică peste 260.000 de animale. În urma focarelor de boală, 1.100 de ferme au fost nevoite să-și suspende activitatea temporar. Autoritățile avertizează că situația ar putea deteriora și mai mult producția de lapte și carne dacă nu se iau măsuri rapide, conform Reuters.

Planul de 10 zile pentru prevenirea interdicției

Luni, guvernul a lansat un plan de 10 zile pentru prevenirea răspândirii variolei ovine. Crescătorilor de animale li s-a cerut să înăsprească măsurile de biosecuritate pentru turmele lor, medicilor veterinari să intensifice inspecțiile la fața locului, iar autorităților locale să înființeze puncte de dezinfecție pentru a controla mișcarea animalelor.

Ministrul adjunct al Agriculturii, Christos Kellas, a declarat pentru postul public de televiziune ERT că următoarele 10 zile vor fi decisive. „Aceasta ar însemna înghețarea comerțului. Nu se va livra lapte, nu se va livra carne, nu vor mai avea loc sacrificări în toată țara”, a avertizat oficialul, subliniind gravitatea situației.

