Criteriile de încadrare în grad de handicap, schimbate. Anunțul ministrului Muncii

Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale anunță lansarea procesului de revizuire a criteriilor de încadrare în grad de handicap. Potrivit ministerului, scopul schimbărilor este de a elimina fraudele din sistemul de protecție socială.

"În al doilea rând, reforma urmărește o protecție mai mare a beneficiarilor. Prin reașezarea criteriilor, ne dorim eliminarea neconcordanțelor în procesul de evaluare, precum şi utilizarea mai eficientă a resurselor financiare din cadrul sistemului de protecţie", mai precizează Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale într-un comunicat de presă.

Ministrul Muncii: Eliminăm cât mai mult din fraudele care astăzi fac sistemul nedrept

”Am pus în transparență proiectul de revizuire a criteriilor care stabilesc încadrarea în grad de handicap. Eliminăm cât mai mult din fraudele care astăzi fac sistemul nedrept, iar pe cei care au cu adevărat nevoie de sprijin trebuie să-i protejăm mai bine. Vrem să aducem mai multă claritate, mai multă corectitudine pentru persoanele cu dizabilități și pentru familiile lor. Fraudele și abuzurile nu mai trebuie să afecteze drepturile celor vulnerabili.

Invit la dialog toate organizațiile neguvernamentale și îi asigur pe toți cei interesați de această reformă că vom da dovadă de maximă transparență și deschidere. Vom pune la dispoziție și un call center dedicat criteriilor de dizabilitate, pentru ca fiecare întrebare să primească un răspuns”, a spus Petre Florin Manole, ministrul Muncii.

Ministrul Sănătății: Ne propunem să eliminăm neclaritățile și diferențele de interpretare

”Regândim criteriile de acordare a certificatelor de handicap, astfel încât acestea să reflecte corect realitatea medicală și nivelul funcțional al fiecărei persoane. Ne propunem să eliminăm neclaritățile și diferențele de interpretare care, de prea multe ori, au dus la nedreptăți. Persoanele cu dizabilități trebuie respectate, sprijinite și integrate, nu puse în fața unor bariere inutile”, a declarat Alexandru Florin Rogobete, ministrul Sănătății.

Afecțiunile pentru care încadrarea în grad de handicap va avea termen de valabilitate permanent

Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale transmite că pentru a veni în sprijinul persoanelor cu dizabilități se propune stabilirea termenului de valabilitate permanent de la prima evaluare pentru afecțiuni grave, pentru care acum se acordă termen de valabilitate 12 sau 24 luni:

- retardul mental sever și profund;

- tulburări de spectru autist după împlinirea vârstei de 26 ani;

- cecitatea absolută și relativă; surdocecitatea;

- surdomutitate congenitală sau surditate bilaterală dobândită înainte de achiziționarea limbajului;

- amputații;

- tumori hipofizare cu sechele oftalmologice și neurologice grave;

- nanism hipofizar și acondrodispalzia;

- poliartrită reumatoidă stadiul IV;

- spondilita anchilozantă forme grave;

- sdr. Prader Willi;

- afecțiuni osteoarticulare cu anchiloze și tulburări servere, în afara resurselor terapeutice.

Pentru alte afecțiuni grave pentru care nu există o îmbunătățire a stării de sănătate după acordarea termenului de valabilitate 12/ 24 luni se propune acordarea termenului de valabilitate permanent de la a doua evaluare, precizează ministerul.

Proiectul de Ordin de ministru poate fi consultat AICI.

