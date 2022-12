Cristiano Ronaldo spune că nu a semnat cu Al Nassr, din Arabia Saudită

Atacantul a devenit jucător liber după ce şi-a reziliat contractul cu Manchester United, luna trecută, iar în mass-media au apărut informaţii referitoare la parafarea de către Ronaldo a unui acord extrem de profitabil, pentru a juca în campionatul Arabiei Saudite, care ar urma să-i aducă fotbalistului lusitan un câştig de peste 100 de milioane de lire sterline pe an.



"Nu, nu este adevărat", a declarat Cristiano Ronaldo după victoria categorică obţinută de Portugalia în faţa Elveţiei (scor 6-1), în optimile de finală ale CM 2022.



Cvintuplu câştigător al Balonului de Aur, în vârstă de 37 de ani, ar putea avea însă dificultăţi să găsească un club de top din Europa, având în vedere relativa sa scădere de formă din ultima perioadă, comparativ cu anii de vârf de la Real Madrid, precum şi pretenţiile sale salariale.



Banii par să nu fie o problemă în Arabia Saudită, însă rămâne neclar dacă negocierile dintre cele două părţi nu s-au concretizat sau Ronaldo nu pare dispus să facă o schimbare de decor în acest moment al carierei sale.



După meciul cu Elveţia, în care a fost rezervă şi a intrat pe teren în minutul 74, Cristiano Ronaldo a ţinut să-i transmită cele mai bune urări legendei fotbalului brazilian Pele, internat în prezent într-un spital din Sao Paulo. "Să te faci bine, Pele. Regele nostru trebuie să se facă bine. Asta este tot ce ne dorim", a spus portughezul, potrivit ziarului lusitan Record, scrie Agerpres.

Ronaldo are probleme de atitudine și la naționala Portugaliei. Selecţionerului nu i-a plăcut comportamentul starului în momentul înlocuirii din meciul de vineri

Selecţionerul Portugaliei, Fernando Santos, a declarat luni că "nu i-a plăcut deloc" atitudinea lui Cristiano Ronaldo în momentul înlocuirii sale în meciul de vineri cu Coreea de Sud, din ultima etapă a fazei grupelor Cupei Mondiale de fotbal 2022, relatează AFP.

În acest meci pierdut de Portugalia cu 2-1, Ronaldo a fost înlocuit în minutul 65. Imaginile l-au arătat foarte nemulţumit, iar atacantul a explicat că acest lucru a fost legat de o discuţie cu un jucător al echipei adverse.



Într-o conferinţă de presă, înaintea partidei de marţi cu Elveţia, din optimi de finală, Fernando Santos a declarat iniţial despre Ronaldo: "Am răspuns după meci şi o voi face din nou aici. Nu ştiu nimic despre ce s-a întâmplat pe teren, am văzut doar că s-a certat cu un coreean. Nu vreau să mai vorbesc despre asta, ci despre meciul de mâine."



"Am văzut însă imaginile şi nu mi-a plăcut deloc. Chiar nu mi-a plăcut deloc. Aceste poveşti trebuie rezolvate intern şi aşa s-a întâmplat. Punct final în ce priveşte această problemă", a adăugat el.



Între două răspunsuri la numeroasele întrebări despre Cristiano Ronaldo, Fernando Santos a explicat că echipa sa trebuie acum "să treacă la viteza superioară" pentru a înfrunta marţi Elveţia în optimile de finală ale CM 2022.



"Nu am discutat despre un transfer cu el (cu Ronaldo - n. r.). Nu ştiam de această ofertă din Arabia Saudită, tocmai am aflat de ea. Este decizia lui. Suntem concentraţi pe Cupa Mondială şi pe meci, de asemenea. Nu ştiu cine va fi căpitan, nici măcar nu ştiu cine va juca. Vom decide mâine. Cât priveşte sondajul (efectuat de cotidianul A Bola, potrivit căruia 70% dintre portughezi îl vor pe Ronaldo pe bancă - n. r.), nu-i dau atenţie. Sunt concentrat pe echipa mea, avem doar trei zile de pregătire. Nu mă uit la sondaje, sunt concentrat pe meciuri", a spus Santos.

