Cristian Pistol (CNAIR), vești bune despre Autostrada Moldovei (A7)

El spune că există „șanse reale” ca până la finalul acestui an să fie deschisă circulația pe o porțiune de 50 km, până la Adjud.

Cristian Pistol a verificat șantierul împreună cu premierul Ilie Bolojan și cu ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban. Potrivit datelor prezentate, primele două loturi, Focșani - Domnești Târg și Domnești Târg - Răcăciuni, au ajuns la un stadiu fizic de 80%, iar pe lotul Răcăciuni - Bacău, lucrările sunt realizate în proporție de 60%.

Tronsonul Focșani - Bacău are o lungime de 96 km, iar finalizarea sa, alături de tronsonul Bacău - Pașcani, este considerată importantă pentru continuitatea coridorului 9 pan-european și pentru dezvoltarea economică a Moldovei.

Toate cele 6 loturi dintre Focșani și Pașcani, construite de compania românească UMB, beneficiază de finanțare prin PNRR. Conform graficelor oficiale, în 2026 se va putea circula neîntrerupt pe autostradă de la București la Pașcani, pe o distanță de aproximativ 390 km (A7 - A3).

„Am verificat astăzi lucrările pe tronsonul Focșani - Bacău al Autostrăzii Moldova (A7), împreună cu primul-ministru, Ilie Bolojan și cu ministrul Transporturilor, Ciprian Serban! Stadiile fizice sunt de aproximatix 80% pe primele două loturi (Focșani-Domnești Târg și Domnești Tărg -Răcăciuni), iar pe lotul Răcăciuni-Bacău stadiul fizic este de aproximativ 60%.

În acest ritm sunt șanse reale ca anul acesta să deschidem circulația cel puțin până la Adjud (50 km). Finalizarea în termen a lucrărilor pe acest tronson de autostradă (96 km) ca și pe tronsonul vecin (Bacău - Pașcani) este foarte importantă atât pentru asigurarea continuității pe coridorul 9 Pan-european cât și pentru dezvoltarea economică a Moldovei. Lucrările pe cele 6 loturi dintre Focșani și Pașcani, contractate de constructorul român UMB, sunt finanțate prin PNRR. Potrivit graficelor de lucrări, anul viitor (2026) se va circula pe autostradă de la București la Pașcani, pe o distanță de aproximativ 390 km (A7-A3)”, a scris Cristian Pistol, directorul CNAIR.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News