Crește vârsta de pensionare la magistrați. Alina Gorghiu a făcut anunțul: Problema a fost tranşată şi dânşii au acceptat 

„Marţi o să am o discuţie, prima de altfel, în Consiliul de organizare strategică, condus de ministrul Justiţiei împreună cu procurorul general, preşedintele CSM, şefa ICCJ, este prima discuţie de acest gen şi vă asigur că toate lucrurile care ţin de buna funcţionare a sistemului vor fi puse pe tapet, de la cum vom ieşi din impasul acesta generat de protest - pentru că justiţia trebuie să fie un serviciu public de care la finalul zilei nu beneficiază doar statul, ci şi cetăţeanul de rând - şi atunci avem obligaţia să performăm la mult discutata lege a pensiilor speciale. Suntem în ultima etapă şi amendamentele care vor fi agreate, sper eu, în scurt timp, cu Comisia Europeană vor urma calea Parlamentului, ca să punem odată capăt legii pensiilor speciale şi să intrăm pe un făgaş normal, pe ideea de contributivitate, inclusiv pentru magistraţi”, a spus Alina Gorghiu, la B1 TV.



Ministrul Justiţiei a arătat că discuţiile vor viza şi lipsa de resurse umane, motivând că „multe din erorile din sistem sunt generate şi de volumul mare de muncă” al magistraţilor.



„Legislaţia (...) a încurajat ieşirea lor din sistem, câtă vreme pensia este mai mare decât ultimul salariu în plată şi asta este o realitate, atunci evident că magistraţii au preferat să meargă la pensie la 49 de ani. (...) Se schimbă acum. (...) Această discuţie a fost tranşată, se creşte această vârstă de pensionare a magistraţilor, ceea ce este un lucru sănătos, pentru că domniile lor au o experienţă extraordinară la vârsta aceea pe care în mod cert vor trebui să o întoarcă în dosare, în soluţii echilibrate şi corecte în beneficiul cetăţeanului. Problema a fost tranşată şi dânşii au acceptat că pensiile nu au cum să fie mai mari decât salariul în plată. Această discuţie nu se poartă cu o categorie care are toate drepturilor, că nu prea are drepturi această categorie dacă te uiţi la toate interdicţiile şi incompatibilităţile pe care le are un magistrat. Magistratul din România nu mai are voie să facă nimic altceva”, a explicat Gorghiu, potrivit Agerpres.

