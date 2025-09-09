Crăciunul mai devreme. Șeful statului spune că sărbătoarea vine cu bucurie, comerț, activitate, cultură și cântece

'Vom aplica formula din alți ani care a făcut mult bine economiei, culturii, bucuriei, fericirii (...) Crăciunul în Venezuela începe la 1 octombrie', a declarat Maduro în timpul programului său săptămânal televizat.



Nu este pentru prima dată când șeful statului socialist anunță o astfel de decizie. Și anul trecut el a devansat începutul festivităților de Crăciun pentru data de 1 octombrie, în plină criză politică legată de contestata sa realegere. El a mai devansat Crăciunul pentru lunile octombrie sau noiembrie în 2019, 2020 și 2023.



Anul acesta, Maduro a declarat că apără 'dreptul la fericire' al venezuelenilor, într-un moment în care SUA au desfășurat nave de război în apropiere de apele teritoriale ale țării în ceea ce administrația președintelui american Donald Trump prezintă drept operațiune antidrog. La rândul său, Caracasul vede în aceasta o tentativă de a răsturna regimul Maduro.



'Încă o dată, anul acesta Crăciunul începe la 1 octombrie cu bucurie, comerț, activitate, cultură, cântece de Crăciun', dansuri și mâncăruri tradiționale, a afirmat președintele venezuelean, potrivit Agerpres.

