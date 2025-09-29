Coreea de Sud deschide porțile turiștilor chinezi: intrare fără viză și speranțe mari pentru economie

Noua politică face parte dintr-un program pilot ce se va desfășura până în iunie anul viitor. Conform regulilor, grupurile formate din minimum trei turiști chinezi vor putea intra în Coreea de Sud și rămâne fără viză timp de 15 zile, conform Reuters.

Lansarea coincide cu perioada Zilei Naționale a Chinei (1–8 octombrie), când mulți chinezi călătoresc intern și extern.

De asemenea, în Coreea de Sud sunt preconizate mai multe sărbători locale apropriate, ceea ce poate spori fluxul turistic.

Un exemplu concret: o navă de croazieră cu aproximativ 2.000 de pasageri chinezi a fost raportată că a ajuns în Incheon de la Tianjin, ca urmare a deschiderii facilităților turismului grupat.

nationthailand

Analistii au avertizat că majorările de trafic turistic ar putea fi mai accentuate în această perioadă decât pe termen lung.

O oportunitate pentru companii

Mediul de afaceri sud-coreean caută deja să valorifice interesul crescut al turiștilor chinezi. Compania Shilla Duty Free a organizat un tur de croazieră în China, iar platforma de livrare de alimente Baedal Minjok a introdus metode de plată populare în China, precum Alipay și WeChat Pay.

Autoritățile se așteaptă ca noul val de vizitatori să aducă beneficii sectoarelor de retail, turism și servicii, într-un moment în care Coreea de Sud încearcă să-și redreseze creșterea economică.

Decizia Chinei, factor declanșator

Programul a fost anunțat încă din luna martie și este perceput ca un răspuns la decizia Beijingului din noiembrie 2024, când a introdus scutiri de vize de până la 30 de zile pentru cetățenii sud-coreeni.

Ultima inițiativă similară din partea Seulului a avut loc între decembrie 2017 și martie 2018, cu ocazia Jocurilor Olimpice de iarnă de la Pyeongchang.

Relații bilaterale în atenția administrației Lee Jae Myung

Guvernul de la Seul, condus de președintele Lee Jae Myung, speră ca măsura să întărească relațiile diplomatice și economice cu Beijingul.

Totodată, oficialii sud-coreeni pregătesc vizita președintelui chinez Xi Jinping, așteptată la sfârșitul lunii octombrie, cu ocazia unui summit Asia-Pacific găzduit de Coreea de Sud.