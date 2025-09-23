Copiii care respiră conștient, adulții care vor schimba lumea. Luiza Ciurlea, la Părinți Prezenți / VIDEO

În cadrul emisiunii Părinți Prezenți, realizată de redactorul-șef Părinți și Pitici, Loredana Iriciuc, de marți, 23 septembrie, începând cu ora 20:00, pe canalele de Youtube și paginile de Facebook Părinți și Pitici, DC News și DC News TV, vom vorbi despre respirație. Alături de Luiza Ciurlea - coach breathwork, vom vedea cum respirația ne poate fi superputerea ascunsă.

Poate că am uitat, în graba zilelor noastre, că respirația e primul dar pe care l-am primit când am venit pe lume și ultimul pe care îl lăsăm atunci când plecăm. Între aceste două momente se desfășoară tot universul nostru de emoții, de frici, de bucurii

Astăzi, alături de mine stă un ghid de excepție: Luiza Ciurlea, coach în respirație. În această ediție ne scufundăm împreună în puterea respirației, o tehnică atât de simplă, dar cu efecte incredibile atunci când este lucrată cu atenție și încredere.

Vom vedea cum respirația ne poate fi superputerea ascunsă, cum ne ajută să ne echilibrăm emoțiile, să ne liniștim furia, să arătăm compasiune față de copii, dar și față de noi înșine ca părinți.

Luiza Ciurlea aduce în țară un program adaptat pentru a ajunge în școli, în căști, în idei și în inimile copiilor.

Povestim despre pilotarea acestor programe în școli și despre cum autoritățile ar putea fi parte din acest dialog. Vom descoperi împreună cum, prin sunet și respirație, putem aduce gestionarea emoțiilor în școala de zi cu zi și în rutina de acasă.

Dacă reușim să le dăm celor mici curajul de a respira conștient, le dăm de fapt șansa de a-și purta inima mai ușoară, de a învăța să se ridice atunci când viața îi apasă și de a rămâne conectați la ceea ce contează cu adevărat.

Poate că astăzi nu putem schimba toate școlile, toți părinții, toată societatea. Dar putem începe cu un copil. Cu al nostru. Și poate, peste ani, vom privi o generație întreagă de copii care au învățat să-și transforme respirația în superputere. Și atunci vom ști că schimbarea chiar a început.

În cadrul acestei ediții Părinți Prezenți, o emisiune marca ParintisiPitici.ro, vom discuta despre:

Superputerea RESPIRAȚIA

Respirația la copiii: Calm vs. furie

Antrenament de respirație pentru copii

Sunet și gestionare de emoții

Proiecte pilot în școli

Respirație și concentrare în școală

Totul pornește de la mama și tata

Respirația și autoritățile

Respirația, darul pe care îl lăsăm copiilor noștri

Vă invităm să nu ratați emisiunea de marți, 16 septembrie, începând cu ora 20:00! Emisiunea fi transmisă pe canalele de YouTube și pe paginile de Facebook Părinți și Pitici, DC News și DC News TV!

---------------------------------------------------------------------------------

Pentru a fi mereu la curent cu cele mai recente și relevante informații despre o creștere conștientă a copilului, vă invităm să vă abonați la notificările site-ului nostru, www.parintisipitici.ro, și să ne urmăriți pe canalele noastre de social media.

Dacă apreciați emisiunea noastră Părinți Prezenți, vă rugăm să o distribuiți mai departe și să o împărtășiți cu prietenii și familia voastră.

Vă mulțumim pentru implicare și pentru că sunteți alături de noi în călătoria spre o creștere conștientă și armonioasă a copiilor.

YouTube: https://www.youtube.com/@parintisipitici

YouTube: https://www.youtube.com/@dcnewsromania

Google News: https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMN2viwswlO3qAg?hl=ro&gl=RO&ceid=RO%3Aro

Suntem prezenți și pe rețelele de socializare:

Facebook: https://www.facebook.com/parintisipitici

Facebook: https://www.facebook.com/dcnews.ro

Facebook: https://www.facebook.com/dcnewstv

Instagram: https://www.instagram.com/parintisipiticiro

TikTok: https://www.tiktok.com/@parintisipitici.ro

Threads: https://www.threads.net/@parintisipiticiro

Canal WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va8DkdgADTONrCn9kA34

Grup Facebook: https://www.facebook.com/groups/1823716091455954