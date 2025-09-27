€ 5.0772
Data actualizării: 16:58 27 Sep 2025 | Data publicării: 16:50 27 Sep 2025

Copii morți la spitalul de Pediatrie Iași. Ministrul Alexandru Rogobete anunță primele demiteri și constată câteva greșeli
Autor: Dana Mihai

ministrul-sanatatii_30284400 Sursă foto: Captură video Guvernul României
 

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a spus că la Spitalul de Pediatrie din Iași s-a reacționat prea târziu în cazul infecțiilor și a anunțat schimbarea conducerii DSP Iași și a managerului spitalului.

El a precizat că situația este acum sub control și că va fi lansat un program național pentru reducerea infecțiilor din spitale.

"Este o lipsă de reacție, atât din partea Direcției de Sănătate Publică, cât și din partea spitalului. În momentul în care au fost identificate cele 3 cazuri infectate cu acești germeni patogeni, s-a reacționat mult prea târziu, la o distanță de aproape o săptămână. Aproape 10 zile nu am identificat, împreună cu echipa mea, cum și în ce mod au fost aplicate protocoalele pentru limitarea acestor infecții.

Managerul spitalului și conducerea DSP Iași, demiși

Motiv pentru care solicit schimbarea din funcție a Managerului Unității Sanitare și am avut o discuție cu domnul președinte vis-a-vis de acest lucru. Eu voi demite, fără nicio explicație și fără nicio discuție, conducerea Direcției de Sănătate Publică din județul Iași.

În urma raportului Corpului de Control și al Inspecției Sanitare de Stat, vom trage toate concluziile și le voi prezenta transparent. Dacă se identifică neglijență în serviciu, vă asigur că voi transmite cazul la Parchetul General.

Pe 15 septembrie, din documentele pe care le-am văzut, a fost transmis către DSP primul anunț cum că există trei pacienți infectați cu acest germene patogen. Reacțiile au venit târziu, în 22 septembrie, și lista poate continua. Există un delay de aproape o săptămână în reacție. Ei vor justifica în notele de relație pe care le dau șefilor de control, iar eu voi prezenta raportul final.

Lipsa aplicării protocoalelor, principala problemă

Ținând cont că vorbim de un spital de pediatrie, de o secție de ATI unde avem nou-născuți și de un germene care a mai apărut în august în acest spital, consider că uman, moral și ca etică profesională, trebuia reacționat imediat. A existat o întârziere atât din partea spitalului, cât și din partea DSP.

În momentul de față, în acest spital, nu mai există niciun pacient infectat cu acest germene patogen. Fac un apel la calm pentru părinți și aparținători. Lucrurile sunt acum sub control. Secția ATI nu va mai primi niciun pacient nou până când nu se vor realiza toate dezinfecțiile necesare și toate probele de laborator pentru a ne asigura că nu mai există niciun risc.

Din ceea ce am văzut, este evidentă o lipsă de aplicare a protocoalelor existente. Dacă acestea ar fi fost respectate la timp și cu atenție, cu siguranță am fi evitat răspândirea infecțiilor la nivelul secției. Poate nu am fi salvat pacienții, având în vedere că ei aveau și alte comorbidități grave, dar am fi limitat extinderea problemei.

Noi măsuri anunțate de Ministerul Sănătăți

În această dimineață am avut discuții inclusiv cu premierul și cu domnul președinte Nicușor Dan. Vom veni cu măsuri proactive. La Ministerul Sănătății, echipa mea va înființa programul Acțiuni Prioritare - Reducerea Infecțiilor Asociate Activității Medicale, similar cu programele AP-ATI sau AVC. Vom crea o sursă de finanțare directă pentru spitalele cu ATI, pentru achiziția de dezinfectanți, materiale de protecție și consumabile, reducând presiunea bugetară a unităților sanitare.

Pregătire obligatorie pentru asistente și infirmiere de ATI

De asemenea, am discutat cu președintele Societății de ATI, și cu președintele Colegiului Medicilor, doamna profesor Poiană. În viitorul apropiat, chiar anul acesta, vom implementa un modul de pregătire obligatoriu pentru asistente și infirmiere din secțiile ATI, privind reducerea și limitarea răspândirii infecțiilor nozocomiale. Cursurile se vor finaliza cu atestat, iar cei care nu îl vor parcurge nu vor mai putea lucra în ATI.

Primul caz a apărut pe 7 septembrie, al doilea pe 9 septembrie. Există diferențe de 2-3 zile între momentul prelevării probelor și momentul confirmării. Germenele trăiește în medii umede și poate exista oriunde în terapie intensivă. Problema nu este sursa lui, ci de ce s-a răspândit și de ce nu a fost limitat.

Cel mai grav pentru încrederea oamenilor în sistemul sanitar este faptul că nu s-a reacționat imediat și nu s-au respectat protocoalele. Poate că nu am fi salvat cei șase copii, dar cu siguranță am fi limitat răspândirea infecției.

Așteptăm raportul Corpului de Control, care va fi gata săptămâna viitoare, marți sau miercuri. Va fi făcut public exact așa cum va fi redactat", a declarat Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății.

