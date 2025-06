La Palatul Parlamentului are loc sesiunea anuală Adunării Generale a Adunării Interparlamentare a Ortodoxiei.

Ceremonia oficială de deschidere a sesiunii anuale a Adunării Generale a Adunării Interparlamentare a Ortodoxiei a avut loc marți, la Palatul Parlamentului, fiind pentru prima dată în istoria organizației când România deține președinția acesteia prin deputatul Ioan Vulpescu.

Acesta a oferit un interviu în exclusivitate pentru DC News, în care a vorbit despre legătura dintre biserică și stat, prin prisma importanței pe care Biserica Ortodoxă Română a avut-o în conturarea identității naționale.

„Între ortodoxie și identitatea națională este o legătură indestructibilă. Este cunoscut rolul pe care Biserica Ortodoxă Română l-a avut în timp. Mă bucur că, dintr-o fericită coincidență, Adunarea Interparlamentară la Ortodoxiei, are loc într-un an cu o dublă aniversare pentru BOR, 100 de ani de cânt a fost ridicată la rangul de Patriarhie și 140 de ani de la recunoașterea autocefaliei. Dimensiunea aceasta dublă, politică și religioasă domină lucrările noastre.

Cred că e a doua oară de la înființare când are loc la București, Este pentru prima oară când România deține președinția Adunării Generale. Am fost ales anul trecut, la Adunarea Generală din Italia, la Palermo. Este un privilegiu și pentru mine, și pentru Parlamentul României, să dăm acest semnal de dioalog interconfesional, de încercare de găsire a unor formule de pace. E o prezență foarte bună, cu 15 țări, am avut câteva intervenții de substanță, inclusiv cea a domnului Ioan Aurel Pop, președintele Academiei Române, care s-a referit la un alt moment de semnificație, 1700 de ani de la primul Sinod Ecumenic de la Niceea, din 325“, a precizat Ionuț Vulpescu.

Ionuț Vulpescu: Am fost primit de Patriarhul Bartolomeu și Papa Francisc

Președintele Adunării Interparlamentare a Ortodoxiei a fost primit, după ce a fost ales, atât de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu, cât și de Papa Francisc.

„Ca oameni politici, trebuie să privilegiem și dimensiunea religioasă și etică a acțiunii noastre. Oamenii au nevoie de modele și repere. Dialogul cu Biserica e esențial și pentru oamenii politici. Oamenii vor avea nevoie întotdeauna de ceva la care să se raporteze indiferent de situațiile prin care trec.

După ce am fost ales, l-a întâlnit pe Sanctitatea Sa Patriarhul Ecumenic Bartolomeu, am fost apoi la Vatican unde l-am întâlnit pe Papa Francisc și de asemenea, în acest an, m-am văzut cu Patriarhul Etiopiei și Patriarhul Bisericii Copte. Vor continua aceste dialoguri, deoarece cooperarea între dimensiunea politică și cea bisericească nu poate aduce decât bine societăților noastre“, a conchis Ionuț Vulpescu.

