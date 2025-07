Controverse și speculații după ce emisiunea ”Late Show with Stephen Colbert”, critică la adresa lui Trump, a fost scoasă din grila CBS - Video

CBS a anunțat că a decis să anuleze populara emisiune ”Late Show with Stephen Colbert”, la finalul sezonului de difuzare 2025–2026, transmite Reuters.

Colbert este un critic dur al lui Donald Trump, dar compania-mamă a postului TV, Paramount, a insistat că hotărârea de a scoate emisiunea a fost ”exclusiv financiară” şi ”nu are nicio legătură cu performanţa show-ului, conţinutul sau alte aspecte legate de Paramount”.

”Aceasta este clar o decizie financiară, luată într-un context dificil pentru emisiunile de tip late-night. Nu are nicio legătură cu performanța emisiunii, conținutul acesteia sau alte aspecte cu privire la Paramount”, au declarat directorii CBS într-un comunicat.

Colbert a devenit celebru interpretând o versiune satirică a unui prezentator conservator de ştiri, chiar dacă, inițial, nu abordat teme politice când a preluat Late Show. Însă în timpul primului mandat al lui Donald Trump l-a ironizat constant.

Conform Variety, ”există speculaţii tot mai mari că atât Colbert, cât şi Jon Stewart, care găzduieşte o ediţie pe săptămână a emisiunii The Daily Show de la Comedy Central, se află tot mai mult sub lupa executivilor de la Skydance Media, compania care urmează să achiziţioneze Paramount Global, grupul care deţine atât CBS, cât şi Comedy Central. David Ellison, CEO-ul Skydance, şi-a creat imaginea unui om interesat de politica promovată de preşedintele Trump”.

La începutul acestei săptămâni, Colbert a lansat acuzații dure, spunând că plata făcută de Paramount către Trump este ”o mită mare şi grasă”.

”CBS a anulat emisiunea lui Colbert la doar trei zile după ce acesta a criticat compania-mamă Paramount pentru înţelegerea de 16 milioane de dolari cu Trump – un acord care pare o mită. America merită să ştie dacă emisiunea lui a fost anulată din motive politice”, a scris senatoarea Elizabeth Warren pe reţelele sociale.

Ea a distribuit şi clipul în care Colbert susţine că acordul cu Trump este o mită. ”Uitaţi-vă şi distribuiţi mesajul lui”, a adăugat ea. Colbert a anunţat vestea scoaterii emisiunii din grila CBS în faţa publicului său în timpul înregistrării emisiunii de joi şi a postat videoclipul pe rețelele sociale.

Colbert a zis că tocmai înregistrase un interviu cu Adam Schiff, senator democrat din California, celebru pentru că a coordonat prima procedură de suspendare contra lui Trump, fiind recent ținta atacurilor președintelui american.

”Dacă Paramount şi CBS au încheiat Late Show din motive politice, publicul are dreptul să ştie”, a scris Schiff pe reţelele sociale după aflare anunțului.

Video

CBS canceled Colbert’s show just THREE DAYS after Colbert called out CBS parent company Paramount for its $16M settlement with Trump – a deal that looks like bribery.



America deserves to know if his show was canceled for political reasons.



Watch and share his message. pic.twitter.com/Rz7HcWFLYM