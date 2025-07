Controverse cu legea care interzice proprietarilor de câini să îi lase în locuință mai mult de 6 ore. Tudor Tim Ionescu vine cu soluții

Expertul în Politici de Protecție a Animalelor și instructor de dresaj canin, Tudor Tim Ionescu, a oferit un interviu, pentru DC News, în contextul legii din Suedia, care interzice stăpânilor să își lase mai mult de 6 ore câinele singur acasă (vezi aici detalii!).

Tudor Tim Ionescu a punctat de ce este o lege pe care o consideră un pic exagerată și ce este de făcut ca un câine să nu devină anxios, ore în șir, în fața ușii, în așteptarea stăpânului.

”Pot să înțeleg această lege, până la un punct, deși țările nordice au abordări în anumite domenii, care mi se par un pic deplasate. Să nu uităm că țările nordice iau copiii de la familii, ne aducem aminte de cazul copilului român luat de la familia sa de către statul norvegian în urmă cu câțiva ani din motive superficiale.

Ce arată, de fapt, că un câine e anxios în fața ușii, așteptându-și stăpânul

Și cred că și această lege este un pic exagerată, un pic deplasată, în sensul în care un câine să nu stea acasă mai mult de 6 ore, în contextul în care el doarme aproximativ 14 ore pe zi, chiar 16 și 18 pe zi, în funcție de rasă. Prin urmare, mi se pare un pic deplasată ideea pe care am citit-o, nu sunt de acord cu ea , respectiv ”câinii pot simți anxietate și stres, dacă își petrec timpul singuri, holbându-se la ușă în așteptarea stăpânului”. De fapt, ce arată acest lucru?

Dacă se întâmplă un astfel de comportament, care poate exista, nu neg, este, de fapt, o consecință că acel câine nu a fost educat să rămână acasă singur, fără stăpân, și să stea liniștit. Aceste lucruri nu se combat prin a veni acasă, din 6 în 6 ore, timp de 10 minute, ca să bifezi pentru o lege, după care îl lași și el continuă să plângă în fața ușii următoarele 5 ore și 50 de minute. Dacă se întâmplă un astfel de comportament este o problemă de educație a câinelui, care nu a fost obișnuit să rămână acasă singur, pe de o parte”, a zis Tudor Tim Ionescu.

Comportamente și manifestări ale câinilor a căror energie nu este consumată

”În al doilea rând, acestea sunt comportamente și manifestări ale câinilor a căror energie nu este consumată. Ca și în cazul unui copil sau adolescent, dacă nu îi consumi energia, dacă nu te duci dimineață o perioadă de timp, precum am făcut eu azi-dimineață, vreo 40-45 de minute i-am aruncat, într-un spațiu deschis, o cutie cu mingi, încât a venit cu limba scoasă. Iar când am intrat în casă, singurul lucru pe care l-a făcut a fost să bea apă și să se ducă la culcare, iar eu am ieșit pe ușă. Și mă voi întoarce, după-amiază, probabil, după un timp mai mare de 6 ore, dar el nu plânge, nu latră, pentru că are energia consumată.

Ce vreau să spun este că nu am o problemă personală cu forma aceasta de lege din Suedia, deși, sincer, având în vedere, că programul de lucru în România, dacă ne gândim la așa ceva, este undeva în jurul a 8 ore pe zi, cel puțin, plus trafic, deci 10 ore, asta înseamnă că ar fi o problemă, dacă ne-am gândi să introducem o lege similară.

Educația și grija față de câini fac diferența

Însă, consider că este important să subliniem următoarele: educația și grija față de câini fac diferența, respectiv prin consumarea energiei sale, să îl plimbi serios, să îl alergi etc., iar acestea se traduc printr-un comportament liniștit al lui acasă!

De asemenea, o spun de mult timp, cred că în România este nevoie de un permis de deținere a câinelui. Orice persoană, care dorește să își ia un câine, să treacă printr-un minimum de pregătire teoretică, într-o primă fază, prin care să i se explice necesitățile unei rase în comparație cu altă rasă. De exemplu, un Cane Corso nu are același nivel de energie cu un Border Collie. Cred că ar trebui să preluăm acest model, care există în Spania, Austria, Elveția, de a avea niște ore, un minimum de 2 ore de teorie înainte de a avea un câine.

Și doar dacă treci prin această minimă pregătire teoretică, ca să înțelegi ce presupune responsabilitatea unui câine, cred că am diminua foarte mult, inclusiv aceste comportamente ulterioare și nu s-ar mai aduce în vedere astfel de legi”, a spus Tudor Tim Ionescu.

Cum au ajuns la limita de 6 ore? De ce nu 5 ore, de ce nu 7 ore?

”Revenind la legea din Suedia, nu înțeleg cum au ajuns la limita de 6 ore, de ce nu 5 ore, de ce nu 7 ore? Însă cred că denotă cumva o tendință, pe care o consider periculoasă, de umanizare a câinilor, de antropomorfizare a lor. De asemenea, a considera un câine ca pe un copil este o greșeală foarte mare. Un câine nu este un om, are nevoie de câine, de animal, și dacă îi oferim ce are nevoie, ca atare, pentru necesitățile sale, ca și câine, în funcție de rasa lui, atunci putem să îi oferim o viață așa cum merită”, a conchis Tudor Tim Ionescu, pentru DC News.

