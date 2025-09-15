Conor McGregor şi-a retras candidatura la preşedinţia Irlandei

Luptătorul de arte marţiale mixte Conor McGregor a anunţat că se retrage din cursa pentru preşedinţia Irlandei, informează agenţia DPA, citată de Agerpres.

McGregor trebuia să vorbească în cadrul reuniunilor Consiliului Local din Dublin şi Consiliului Comitatului Kildare în cursul zilei de luni, în încercarea de a intra pe buletinul de vot pentru alegerile din octombrie.

Pentru a fi eligibil să candideze, un candidat trebuie să fie nominalizat fie de 20 de membri ai parlamentului irlandez, fie de patru autorităţi locale. De asemenea, acesta trebuie să fie cetăţean irlandez cu vârsta de peste 35 de ani.

Sportivul şi-a anunţat decizia de renunţa la cursa electorală printr-o postare pe reţelele de socializare.

"După o reflecţie atentă şi după consultarea cu familia mea, îmi retrag candidatura din această cursă prezidenţială. Nu a fost o decizie uşoară, dar este cea corectă în acest moment", a scris el.

McGregor a spus că a fost "sincer şi autentic" în ceea ce priveşte intenţiile sale de a participa la alegeri şi a precizat că a fost "cu adevărat onorat" de "'sprijinul şi încurajarea" pe care le-a primit.

Luptătorul susţine că regulile de eligibilitate electorală din "constituţia învechită" a Irlandei au reprezentat o '"cămaşă de forţă" care a împiedicat desfăşurarea unor alegeri prezidenţiale "cu adevărat democratice". În opinia sa, aceste reguli nu facă decât să contribuie la manipularea alegerilor, "pentru a se asigura că doar candidaţii aprobaţi de către autorităţi pot fi selectaţi".

"Acest deficit democratic împotriva voinţei poporului irlandez a fost acum amplificat cu succes prin exprimarea interesului meu", a adăugat el.

"Într-o perioadă foarte scurtă, am catalizat o mobilizare pentru o schimbare pozitivă în Irlanda împotriva unei vânători de vrăjitoare politice malefice care lucrează împreună cu mass-media 'mainstream', supraalimentată cu 'Fake News'. Există acum o mişcare foarte vizibilă şi vocală a patrioţilor irlandezi care revin la originile noastre culturale şi istorice, încercând să menţină şi să protejeze modul nostru de viaţă ca irlandezi. Curentul s-a schimbat şi acest val nu poate fi ţinut în frâu", a mai scris Connor McGregor.

La începutul acestui an, McGregor a pierdut apelul împotriva hotărârii unui juriu civil în favoarea unei femei din Dublin, Nikita Hand, care l-a acuzat de viol, după un incident petrecut în decembrie 2018. Ea a primit aproape 250.000 de lire sterline (293.400 de dolari) ca daune, iar McGregor a fost, de asemenea, obligat să plătească aproximativ 1,3 milioane de lire sterline cheltuieli de judecată după procesul din noiembrie.

În postarea sa de pe reţeaua X, McGregor a insistat că aventura sa în politică nu s-a încheiat. "Deşi nu voi contesta aceste alegeri, angajamentul meu faţă de Irlanda nu se termină aici. Voi continua să-mi servesc poporul folosind platforma mea internaţională pentru a promova interesele irlandeze în străinătate, pentru a consolida oportunităţile noastre economice şi pentru a pleda pentru transparenţă şi responsabilitate în viaţa publică de acasă", a precizat sportivul.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News