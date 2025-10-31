Conflict în BOR: Teodosie, promotor al lui Putin și Georgescu, sancționat și privat de dreptul de a binecuvânta angajările la Teologie

Decizia, luată printr-o hotărâre a Sinodului Mitropolitan al Mitropoliei Munteniei și Dobrogei, transferă această prerogativă direct Patriarhului Daniel. Măsura survine după ani de conflicte între Teodosie și conducerea Bisericii Ortodoxe Române, conform presei locale.

Controverse și conflict cu Patriarhul Daniel

IPS Teodosie a contestat constant autoritatea Patriarhului Daniel și a încălcat regulile interne ale BOR. În prezent, profesorii teologi trebuie să obțină binecuvântarea pentru a putea preda, iar retragerea acestui drept restrânge influența directă a arhiepiscopului asupra Facultății de Teologie.

Teodosie a activat la Facultatea de Teologie a Universității „Ovidius” între 2002 și 2022, ocupând chiar funcția de decan imediat după angajare. Pensionarea sa a intervenit la vârsta de 65 de ani, însă el a contestat această decizie în instanță, pierzând definitiv procesul.

Izolare și revenire în activitatea bisericească

După o serie de derapaje, Teodosie a fost izolat de Patriarhul Daniel în 2024, fiind sancționat cu interdicția de a sluji în afara eparhiei sale. La începutul lunii octombrie 2025, sancțiunea a fost ridicată, iar arhiepiscopul a primit permisiunea de a oficia din nou în alte parohii.

Cult personal și implicare politică

Pe parcursul ultimelor două decenii și jumătate, Teodosie și-a consolidat la Constanța un sistem propriu de influență religioasă și socială, sprijinit de o rețea de preoți, oameni de afaceri locali și instituții publice, precum și de social media. Acesta a devenit un actor politic vizibil, apropiat partidului AUR, și un vector electoral prin promovarea lui Călin Georgescu.

Arhiepiscopul conduce autoritar Arhiepiscopia Tomisului și este patron spiritual al complexului privat al Mănăstirii Văcăreștii Noi, considerată unul dintre centrele neolegionarismului din Dobrogea. Totodată, Teodosie și-a lansat un post de radio propriu, primul care a transmis și în regim video live, sporindu-și astfel vizibilitatea publică.

Declarații pro-ruse și sprijin pentru Călin Georgescu

Teodosie a făcut constant afirmații controversate, care apropie discursul său de propaganda rusă. În decembrie 2024, pentru publicația franceză Le Figaro, el l-a descris pe Vladimir Putin, acuzat de crime de război în Ucraina și vizat de mandat de arestare emis de Curtea Penală Internațională, drept „un om al împăcării” și „un mare ctitor” de biserici.

În aceeași perioadă, Teodosie l-a prezentat pe Călin Georgescu, controversatul politician și pro-rus cu discurs legionar, ca fiind „trimis al lui Dumnezeu”. Aceste declarații au generat sancțiuni din partea BOR și au amplificat percepția că arhiepiscopul folosește poziția religioasă pentru a influența agenda politică și socială.