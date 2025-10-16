Conferința națională de Dreptul familiei – Violența în raporturile de familie

Evenimentul este organizat de Facultatea de Drept a Universității din București, Institutul Național al Magistraturii în parteneriat cu Wolters Kluwer România și cu sprijinul societății de avocați STOICA & ASOCIAȚII, care, în mod constant, a promovat dezbaterile științifice din arii de interes vitale pentru societate.

Violența domestică nu este doar o problemă individuală – este o problemă socială, care afectează comunități întregi, indiferent de statut social, educație sau vârstă. Este o realitate dureroasă, adesea ascunsă în spatele ușilor închise, dar ale cărei efecte se resimt profund în viețile victimelor și ale celor din jurul lor.

Astăzi, suntem aici nu doar pentru a discuta despre fapte și statistici, ci pentru a asculta, a învăța și a acționa.

Legea definește violența domestică ca orice acțiune sau inacțiune intenționată care provoacă suferință fizică, psihologică, sexuală, economică, socială, spirituală sau cibernetică, în cadrul relațiilor familiale sau de coabitare.

Victimele au la dispoziție mai multe instrumente legale: Ordinul de protecție provizoriu, emis de poliție în caz de pericol iminent; Ordinul de protecție, emis de instanță, valabil până la 12 luni, cu posibilitatea de prelungire; Plângerea penală, care poate fi depusă personal sau prin mandatar dar și asistență juridică gratuită, consiliere psihologică și sprijin social.

Instanțele din România au pronunțat peste 60.000 de hotărâri privind ordine de protecție în ultimii ani și, totuși, există încă numeroase controverse:

Cereri respinse pe motivul „trecerii timpului” între agresiune și solicitare

Interpretări restrictive ale „stării de pericol”;

Subestimarea violenței psihologice sau sociale sau cibernetice în lipsa dovezilor fizice.

Sistemul electronic de supraveghere.

Aceste exemple evidențiază nevoia de formare continuă a profesioniștilor din domeniul juridic, dar și de armonizare legislativă, pentru a reflecta complexitatea relațiilor de familie și gravitatea abuzurilor.

Violența domestică nu este doar o problemă juridică, ci una profund umană. Legea oferă instrumente, dar eficiența lor depinde de aplicarea corectă, de colaborarea interinstituțională și de curajul victimelor de a cere ajutor.

