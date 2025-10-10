€ 5.0927
Condimentul banal care are puteri terapeutice nebănuite: Adaugi sănătate în farfurie!
Autor: Darius Mureșan

condimente (2) Sursa foto: https://www.freepik.com/, @EyeEm
 

Într-un clip postat pe contul său de Instagram, dr. María Muñoz a vorbit despre condimentul care este, de fapt, o veritabilă plantă medicinală, cu numeroase beneficii pentru sănătate.

Dr. María Muñoz a explicat că oregano nu este doar un condiment, ci o plantă medicinală puternică, bogată în antioxidanți care ajută la combaterea radicalilor liberi, încetinirea îmbătrânirii și prevenirea unor boli.

„Știai că oregano nu este bun doar pentru a da gust pizzei?

Și dacă ți-aș spune că ai un mic dulap natural de prim-ajutor chiar în cămară, fără să știi? Oregano se găsește în aproape toate casele, dar foarte puțini știm, de fapt, ce comoară avem în mâini. Nu este doar o plantă aromatică - este, literalmente, o plantă medicinală, și una destul de puternică.

Pentru început, este unul dintre condimentele cu cel mai mare conținut de antioxidanți care există, datorită acidului rosmarinic și flavonoidelor. Asta înseamnă că ajută la combaterea daunelor celulare provocate de radicalii liberi, aspect direct legat de îmbătrânire și de multe boli", a spus dr. María Muñoz.

 

Oregano, un condiment ideal pentru mâncăruri bogate în grăsimi

Potrivit medicului, oregano are proprietăți antimicrobiene datorită compușilor săi și ajută la combaterea bacteriilor, virusurilor, paraziților și ciupercilor. De asemenea, are efecte benefice asupra digestiei și este ideal pentru mâncăruri grele.

„Oregano conține carvacrol și timol - doi compuși naturali cu efect antimicrobian. Și ce înseamnă asta? Că ajută la inhibarea bacteriilor precum Helicobacter pylori, a virusurilor, paraziților și chiar a ciupercilor.

Are și efect calmant la nivel intestinal, deoarece stimulează secreția sucurilor gastrice și producția de bilă. În plus, are efect carminativ - ajută la relaxarea mușchilor intestinali, ceea ce contribuie la reducerea gazelor și a balonării. Este un condiment ideal pentru mâncăruri grele sau bogate în grăsimi", a spus dr. María Muñoz. 

 

„Nu adaugi doar gust, ci și sănătate în farfurie”

Dr. María Muñoz a spus că oregano poate fi folosit nu doar în mâncăruri, ci și ca infuzie. Aceasta a atras atenția că uleiul esențial de oregano este foarte concentrat și trebuie folosit doar diluat. 

„Pe lângă utilizările culinare, oregano poate fi folosit și sub formă de infuzie. În trecut, era un remediu natural pentru iritațiile gâtului și acționa ca expectorant. Există chiar și suplimente și ulei esențial de oregano - însă atenție la acesta din urmă: este mult mai concentrat decât oregano uscat și se folosește doar în scopuri terapeutice, mereu diluat, altfel poate provoca iritații.

Așadar, da, oregano este mult mai mult decât un simplu condiment pentru pizza sau paste. Este un veritabil remediu natural pe care îl ai deja în bucătărie și pe care îl poți folosi zilnic, iar partea cea mai bună e că este ieftin, ușor de găsit și foarte versatil.

Data viitoare când îl folosești, să știi că nu adaugi doar gust, ci și sănătate în farfurie”, a spus dr. María Muñoz într-un clip postat pe contul de Instagram. 

 

