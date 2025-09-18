Data publicării:

Complexul Muzeal de Științele Naturii din Galați se redeschide

Autor: Crişan Andreescu | Categorie: Stiri
Foto: Facebook Costel Fotea
Foto: Facebook Costel Fotea

Complexul Muzeal de Științe ale Naturii „Răsvan Angheluță” Galați își redeschide porțile, sâmbătă, 20 septembrie, cu o înfățișare mai veselă, mai prietenoasă și mult mai eficientă energetic, a anunțat Costel Fotea, președintele PSD al Consiliului județean.

Investiția Consiliului Județean Galați, de peste 15,1 milioane de lei (3 milioane de euro) prin PNRR, a transformat muzeul într-o „clădire inteligentă”: consumul de energie a scăzut cu peste 90%, iar emisiile de carbon au fost reduse cu aproape 97%.

Muzeul găzduiește Acvariul, Observatorul Astronomic, Planetariul și expoziții temporare, fiind vizitat anual de peste 100.000 de persoane.

Clădirea, cu o suprafață desfășurată de 5.688 mp, dispune acum de panouri fotovoltaice, pompe de căldură, sisteme de stocare a energiei, stații pentru mașini electrice și soluții inteligente de gestionare a consumului.

De asemenea, noua fațadă plină de culoare, reconfigurarea unor spații interioare și elementele arhitecturale personalizate transformă clădirea într-un loc care te invită să intri cu bucurie și optimism.

Am gândit această investiție pentru toate categoriile de vârstă, dar în primul rând pentru copii și tineri, pentru ca muzeul să fie un spațiu al științei și cunoașterii, dar și unul plăcut, atractiv și plin de energie pozitivă.

