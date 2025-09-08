Comisia Europeană va propune al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Ce va include acesta

Comisia Europeană urmează să propună cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, până vineri.

Comisia Europeană urmează să propună cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei până vineri, care va include și băncile din două țări din Asia Centrală, au declarat diplomați UE, citați de Reuters.

UE și-a intensificat sancțiunile și nu se mai ferește de entitățile mai mari din țările terțe.

În cel de-al 18-lea pachet, blocul comunitar a listat două bănci chineze și principala rafinărie Nayara din India, situată la Vadinar.

Diplomații au refuzat să ofere detalii suplimentare despre noul pachet care urmează să fie propus.

