Data publicării: 19:36 05 Oct 2025

Comisia Electorală Centrală din Rep. Moldova a aprobat rezultatele alegerilor parlamentare
Autor: Florin Răvdan

vot-urna-alegeri-2_42255500 Sursa foto: https://www.freepik.com/, @freepik
 

Comisia Electorală Centrală (CEC) a aprobat duminică, în cadrul unei şedinţe publice, rezultatele finale ale alegerilor parlamentare, desfăşurate la 28 septembrie 2025, confirmând repartizarea mandatelor între...

Comisia Electorală Centrală (CEC) a aprobat duminică, în cadrul unei şedinţe publice, rezultatele finale ale alegerilor parlamentare, desfăşurate la 28 septembrie 2025, confirmând repartizarea mandatelor între concurenţii electorali care au trecut pragul electoral, transmite MOLDPRES.

Potrivit hotărârii CEC, componenţa noului Parlament al Republicii Moldova va fi următoarea: Partidul Acţiune şi Solidaritate (PAS) - 55 de mandate; Blocul Electoral Patriotic al Socialiştilor şi Comuniştilor - 26 de mandate; Blocul Electoral Alternativa - 8 mandate; Partidul Nostru - 6 mandate; Partidul Politic Democraţia Acasă - 6 mandate.

Astfel, PAS rămâne principalul actor politic în viitorul legislativ, deţinând majoritatea simplă necesară formării Guvernului, în timp ce Blocul Patriotic devine principala forţă de opoziţie. Celelalte formaţiuni care au trecut pragul electoral vor avea o prezenţă mai redusă, dar semnificativă pentru echilibrul politic al noului Parlament.

Preşedinta CEC, Angela Caraman, a declarat că procesul electoral s-a desfăşurat în conformitate cu legislaţia naţională şi standardele internaţionale, iar validarea rezultatelor confirmă integritatea şi transparenţa scrutinului, scrie Agerpres.

"Alegerile din 28 septembrie au fost monitorizate de observatori naţionali şi internaţionali, care au apreciat buna organizare a procesului electoral. CEC a asigurat toate condiţiile pentru ca cetăţenii să-şi exercite dreptul la vot liber şi conştient", a spus şefa CEC.

Potrivit CEC, rata de participare la vot a fost de 54,7%, iar scrutinul s-a desfăşurat în condiţii de ordine, fără incidente majore.

După aprobarea procesului-verbal final şi distribuirea mandatelor, documentele vor fi transmise Curţii Constituţionale, care urmează să confirme legalitatea alegerilor şi validarea mandatelor de deputat.

Potrivit Radio Chişinău, Curtea Constituţională trebuie să decidă şi dacă menţine rezultatul partidului Democraţia Acasă, sancţionat pentru campanie suspectă pe reţeaua TikTok.

Raportul CEC poate fi atacat în instanţă în decurs de trei zile de la aprobare. După expedierea documentului la Curtea Constituţională, magistraţii vor avea la dispoziţie zece zile pentru a valida sau a anula rezultatele alegerilor şi mandatele noilor deputaţi.

Ulterior, în termen de maximum 30 de zile de la alegeri, preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va convoca noul Parlament în şedinţa de constituire.

