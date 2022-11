Black Friday 2022: 80% dintre clienții VISA comandă produsele de pe telefon

O treime (33%) dintre consumatori preferă să plătească un produs cu telefonul mobil atunci când ajung în magazin, arată rezultatele unui studiu prezentat, vineri, de Elena Oprea, director Acceptare &Acquirers în cadrul Visa pentru România, Croaţia, Slovenia şi Bulgaria, la evenimentul online "Black Friday HUB by Pay", organizat de PayU România.



Potrivit cercetării realizate de Visa, 80% dintre clienţi au afirmat că folosesc telefonul mobil în momentul în care comandă un produs online, iar 62% au cardul salvat într-o aplicaţie, scrie Agerpres.



"Avem un studiu nou despre comportamentul clienţilor şi reacţia clienţilor în viitorul plăţilor în zona de mobile. (...) am întrebat clienţii ce preferă, cum preferă să plătească. 33% dintre respondenţi, cei care au răspuns acestui studiu, au spus că preferă să plătească atunci când ajung în magazin cu mobilul, ceea ce înseamnă că au salvat cardul undeva într-un wallet (portofel electronic - n. r.). Procentul este absolut impresionant. De asemenea, 80% dintre respondenţi au spus că folosesc telefonul mobil atunci când comandă ceva online, iar 75% dintre ei spun că ar folosi telefonul şi pentru plată, ca intenţie. Am întrebat clienţii dacă şi-au salvat cardul online într-o aplicaţie pentru a face plata şi 62% dintre ei au cardul salvat într-o aplicaţie, ceea ce este uimitor. Pandemia a schimbat complet paradigma de plată şi modul în care clienţii percep ce înseamnă să ai salvat cardul într-o aplicaţie", a declarat Oprea.

Telefonul, mai rapid, comod și sigur



În acelaşi timp, studiul de specialitate relevă faptul că în topul lucrurilor care contează pentru clienţi atunci când preferă să plătească un produs cu telefonul se află rapiditatea, comoditatea şi securitatea.



"Când am întrebat clienţii de ce preferaţi să plătiţi cu telefonul mobil, de ce preferaţi să vă salvaţi cardul online, răspunsurile sunt un pic diferite, comparativ cu anii trecuţi. Mai mult de două treimi dintre ei, 68%, au răspuns că primele două lucruri care îi interesează sunt rapiditatea şi comoditatea. Abia al treilea apare partea de securitate, cu 38%. În plus, 35% dintre clienţi au spus că ar renunţa mâine la plastic şi ar prefera un card virtual. Este absolut fantastic. Este un lucru care, credem noi, nu se va întâmpla peste noapte, suntem perfect conştienţi de acest lucru, dar asta ne indică direcţia în care consumatorii se uită în viitor", a spus ea.



Studiul Visa, prezentat vineri, a cuprins clienţi din opt ţări.



Conform datelor PayU România, în prima oră de la debutul "Black Friday 2022", numărul total de tranzacţii a fost de aproximativ 165.000, până la ora 8:13, cu o valoare tranzacţionată de circa 98 milioane de lei.



În "Minutul de aur" (7:34) au fost raportate 7.150 de tranzacţii, în timp ce valoarea medie a coşului de cumpărături a ajuns la 589 de lei.



În ceea ce priveşte numărul de tranzacţii cu cardul salvat, acesta a fost de 135.000, echivalentul a 82% din total. Valoarea tranzacţiilor achiziţionate cu cardul salvat a fost, în intervalul de referinţă, de 71 milioane de lei.



Datele PayU România arată că produsele preferate de români, cu ocazia "Black Friday 2022", sunt Electro IT - din categoria electrocasnice mici şi mari, laptopuri, TV, audio-video şi

telefoane. Alte categorii cu creşteri mari sunt: băuturile, parfumurile şi produsele de îngrijire personală, jucării şi articole pentru copii.



De asemenea, în Top 3 tranzacţii efectuate până la ora 8:13 se află: industria de IT&C (locurile 1 şi 3) - cu tranzacţii în valoare de 38.888 lei, respectiv 30.295 lei, şi industria de eTail (locul 2) - cu suma de 36.295 lei.



"Black Friday 2022" va genera, în România, încasări de peste 400 milioane de euro, după ce anul trecut ediţia cu numărul 11 a evenimentului a înregistrat vânzări de aproximativ 350 de milioane de euro, potrivi estimărilor realizate de către consultanţii Frames.



În ceea ce priveşte valoarea medie a coşului de cumpărături, în online, aceasta va trece de nivelul de 500 de lei, faţă de 450 de lei, cât a fost anul trecut, asta şi pe fondul scumpirii produselor, nu neapărat a dorinţei românilor de a cumpăra mai mult.



În România, ziua de "Black Friday 2022" a fost stabilită pentru data de 11 noiembrie, moment în care marea majoritate a retailerilor va lansa oferte speciale. Cu toate acestea, în prezent, există companii, precum Flanco, Orange, Altex şi Media Galaxy, care au dat deja startul reducerilor, pe care le vor oferi timp de mai multe săptămâni, se menţionează în cercetarea analiştilor Frames.

