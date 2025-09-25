€ 5.0754
Data actualizării: 19:22 25 Sep 2025 | Data publicării: 19:20 25 Sep 2025

Codul lui Da Vinci ar putea fi în sfârșit descifrat după 500 de ani datorită unei descoperiri majore

Autor: Alexandra Curtache
marek-studzinski-t9PPG1tiiyg-unsplash Foto: Unsplash
 

O echipă internațională de cercetători anunță că a făcut un pas decisiv în reconstituirea ADN-ului lui Leonardo da Vinci, deschizând calea pentru confirmarea locului de veci al geniului renascentist și pentru înțelegerea unică a talentelor sale.

Deși titlul pare să trimită la romanele și filmele celebre inspirate de opera sa, cercetătorii nu vorbesc despre misterele lui „Tom Hanks” și nici despre Omul Vitruvian. „Codul lui Da Vinci” pe care oamenii de știință se apropie să-l descifreze este chiar codul său biologic: genomul, conform Ladbible.

Proiectul Leonardo DNA Project, inițiat în urmă cu aproape zece ani, are ca obiectiv cartografierea completă a ADN-ului lui Leonardo da Vinci. Această reconstituire ar putea lămuri atât locul unde este îngropat, cât și particularitățile genetice ce ar fi stat la baza creativității și acuității sale vizuale ieșite din comun.

O genealogie ce se întinde pe 21 de generații

Un comunicat recent a anunțat o descoperire majoră: cercetătorii au confirmat o linie genealogică masculină ce poate fi urmărită până în anul 1331. Arborele cuprinde 21 de generații și până la 400 de indivizi, iar testarea ADN-ului a șase descendenți în viață a arătat segmente comune pe cromozomul Y.

Această potrivire indică o linie de sânge ce merge înapoi cu cel puțin 15 generații, oferind baza genetică necesară pentru compararea cu posibilele rămășițe ale lui da Vinci.

Unde se află cu adevărat mormântul lui da Vinci?

O altă descoperire importantă a echipei conduse de antropologul molecular David Caramelli și de antropologul judiciar Elena Pilli este confirmarea unui mormânt de familie în Biserica Santa Croce din Vinci.

De-a lungul timpului, identitatea rămășițelor considerate ale lui da Vinci a fost pusă sub semnul întrebării. Fără o comparație genetică, nu a fost posibilă o confirmare certă. Proiectul de acum include și o excavare a mormântului, unde ar putea fi găsite oase ale unor rude masculine apropiate, necesare testelor comparative.

„Sunt necesare analize detaliate suplimentare pentru a determina dacă ADN-ul extras este suficient de bine conservat”, a explicat Caramelli. „Pe baza rezultatelor, putem trece la analiza fragmentelor din cromozomul Y pentru a le compara cu descendenții actuali.”

La rândul său, istoricul Alessandro Vezzosi, implicat în proiect, a adăugat: „Prin recuperarea ADN-ului lui Leonardo sperăm să înțelegem rădăcinile biologice ale acuității sale vizuale extraordinare, ale creativității și, posibil, chiar aspecte ale sănătății sale și cauzele morții.”

Dacă procesul de reconstituire a genomului va fi dus la capăt, omenirea va putea privi, pentru prima dată, în codul genetic al unuia dintre cei mai mari gânditori și artiști din istorie. Descoperirea promite nu doar rezolvarea dezbaterilor legate de locul său de odihnă, ci și o perspectivă științifică asupra surselor biologice ale genialității lui Leonardo da Vinci.

