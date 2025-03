"Coaliţia voluntarilor'', discuții la Paris despre garanţiile de securitate ale Europei pentru Ucraina

Joi la Paris are loc o reuniune pentru sprijinirea Ucrainei, transmite Agerpres. În fruntea agendei se află oferirea de garanţii de securitate în cazul unei încetări a focului între Kiev şi Moscova, informează dpa, EFE şi Reuters.



Înalţi reprezentanţi din 31 de ţări sunt aşteptaţi să participe la reuniunea grupului cunoscut sub numele de "coaliţia voluntarilor", a transmis biroul prezidenţial francez.



Convocaţi de preşedintele francez Emmanuel Macron la Palatul Elysee, participă lideri din 27 de ţări europene, inclusiv şefii de guvern ai Germaniei şi Regatului Unit, şefii NATO şi UE, precum şi vicepreşedintele Turciei şi reprezentanţi din Canada şi Australia. La reuniune va fi prezent şi preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.



Aşa-numita "întâlnire privind pacea şi securitatea pentru Ucraina" începe la ora locală 10:00 a.m. (09:00 GMT) şi este de aşteptat să dureze puţin peste patru ore. La încheierea reuniunii, Macron va susţine o conferinţă de presă pentru a explica rezultatele întâlnirii.

Reuniunea are patru obiective fundamentale





Această întâlnire îşi propune să finalizeze un cadru multistrat de garanţii militare şi ajutor pentru Ucraina, elaborat sub conducerea Franţei şi a Regatului Unit.



După cum a explicat miercuri seară Macron, într-o conferinţă de presă comună cu preşedintele ucrainean, reuniunea are patru obiective fundamentale: continuarea ajutorului militar imediat pentru Ucraina pentru ca această ţară să poată continua să se apere (punct la care Macron a anunţat un nou pachet de ajutor militar francez pentru Ucraina în valoare de 2 miliarde de euro), obţinerea unui armistiţiu solid şi durabil, continuarea ajutorului pentru Ucraina pe termen lung pentru ca armata sa "să fie capabilă să descurajeze o nouă agresiune şi să reziste unui nou atac rus" şi trimiterea unei forţe militare internaţionale.



Cu privire la acest al patrulea obiectiv, trimiterea unei forţe militare internaţionale, o idee franco-britanică, Macron a insistat că aceasta nu se va afla pe linia frontului, ci în planul doi, pentru a descuraja Rusia.

"Un pas în faţă ca răspuns la percepţia de deconectare a Administraţiei Trump"





Statele Unite ar urma să fie principalul garant al securităţii, deşi Washingtonul nu şi-a luat încă un angajament oficial în acest sens, notează dpa.



Întâlnirea de la Paris, a treia din cadrul coaliţiei voluntarilor, intervine după ce ţările europene şi alte naţiuni occidentale au simţit că trebuie să facă un pas în faţă ca răspuns la percepţia de deconectare a administraţiei preşedintelui american Donald Trump în ceea ce priveşte sprijinul tradiţional al Washingtonului pentru Ucraina.



Într-un interviu acordat televiziunii franceze miercuri seara, Zelenski a apreciat că trimisul prezidenţial american Steve Witkoff "acceptă prea des naraţiunea Kremlinului", lucru care "va slăbi presiunea asupra Rusiei".

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News